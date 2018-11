IVA a la canasta familiar, lo que menos ambiente tiene en el Congreso

El proyecto de ley de financiamiento que acaba de presentar el Gobierno, con el cual pretende recaudar unos 14 billones de pesos que hacen falta para cubrir necesidades del próximo año, no tendrá, aparentemente, un trámite fácil en el Congreso.

Los ejes de la propuesta son ampliar la base para el cobro del IVA a la canasta familiar, la cárcel para evasores, bajar la tasa de renta para empresas y subir la de las personas naturales.

Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo -especialmente lo relativo al IVA-no ha caído bien en varios sectores de los congresistas, que deberán avalarla.



Ni siquiera en el Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque, ha recibido todo el respaldo esta reforma y ya algunos han sacado a relucir demandas al equipo económico del Gobierno.



“La bancada del Centro Democrático le propuso al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, o el aumento sustancial del salario mínimo, o un incremento significativo de la prima anual para los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales vigentes”, señaló ese partido en un comunicado conocido este jueves.

Hay congresistas uribistas que sí están casados con la reforma. La senadora María del Rosario Guerra, por ejemplo, destacó que el proyecto tiene unas propuestas buenas que van a reducir impuestos a pequeñas y medianas empresas para que generar empleo, para que haya un mayor compromiso del ahorro. Además resaltó que se busque bajar el IVA.

Sin embargo hay también quienes quieren ajustes. “La reforma tiene cosas muy buenas y va a generar empleo. La devolución del IVA es posible y Colombia tiene los sistemas para hacerlo. Sin embargo, nos falta incluir el alivio a la clase media, que es necesario”, dijo el senador uribista Fernando Araújo.



La senadora Guerra admitió que el asunto será tema de debate del partido, pero fue enfática en señalar que van a apoyar al gobierno para que tenga los recursos para haya equidad y crecimiento. "Lo peor es quedarnos como estamos hoy”, puntualizó.



Entre los que no están muy convencidos de todas las bondades del proyecto en otros partidos, está el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical.



“Ya se está generando la unanimidad en el Congreso para rechazar el IVA en la canasta familiar. Eso no lo vamos a acompañar”, dijo el congresista, quien indicó que parte de esos recursos habrá que buscarlos a través de la lucha contra la evasión y el contrabando y con una mejora del recaudo tributario.



“No podemos ser irresponsables de afectar a la clase media con ese gravamen del IVA. Si se grava el consumo, la gente va a preferir ahorrar que salir a comprar y eso en últimas va afectar las empresas”, destacó Aguilar.



Su colega liberal Fabio Amín dijo: “Si el gobierno insiste en incluir de la ampliación de la base, no contará con nosotros. El partido ya dejó en claro que no va votar el IVA a la canasta familiar”.



Para Amín, la reforma es otra de "las fallidas intenciones" del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, "que no deja de cometer ligerezas que no caen bien ni en el Congreso ni en la opinión", y que, por el contrario, según él, comienzan a afectar al Gobierno..

Ponerle IVA a la canasta básica familiar implica en el primer año una caída del salario real de todos los y las colombianas. Las centrales obreras deben ya poner fecha a la movilización nacional contra el IVA — Gustavo Petro (@petrogustavo) 31 de octubre de 2018

José David Name, senador de ‘la U’ anticipó que no votara el proyecto porque la extensión del IVA a la canasta familia “es una medida que afecta gravemente a los colombianos”. Y el representante conservador Juan Carlos Wills Ospina le pidió al Gobierno que “reconsidere” la ampliación del gravamen a las ventas a la canasta familiar y busque otras formas de financiamiento.

Reiteramos nuestro llamado al gobierno nacional para que el aumento del IVA en la canasta familiar, sea reconsiderado y busque otras fuentes de financiamiento.

¡Nuestro interés es la protección de las familias colombianas! pic.twitter.com/IhPLiXQKT7 — Juan Carlos Wills Ospina (@juanchowills) 31 de octubre de 2018

POLÍTICA