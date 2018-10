Proyectos anticorrupción, a paso lento en el Congreso

A pesar de que fueron radicados en medio de una gran expectativa, la mayoría de los proyectos del paquete anticorrupción aún no despega en el Congreso. Inclusive, algunos parecen no tener posibilidades de sobrevivir.

El Congreso se ha ocupado de debatir iniciativas claves como el presupuesto general de 2019, la reforma política y la reforma a la justicia, lo que no ha dejado espacio al estudio de los proyectos anticorrupción.



De las ocho iniciativas de este paquete, solo una está a punto de ser realidad y otro ya superó su primer debate. Las restantes, aún no han sido discutidas.



El único proyecto que ha tenido un avance significativo es el que quita los privilegios de cárcel especial a los condenados por actos contra la administración pública. Esto se dio gracias a que este punto fue introducido en una iniciativa anticorrupción de la Fiscalía que ya venía haciendo trámite en el Congreso.

“Logramos introducir este punto en un proyecto de ley que está ya en el tercero de cuatro debates que trata sobre medidas penales y administrativas anticorrupción”, expresó la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano. Se espera que esta iniciativa esté aprobada para diciembre de este año.



El otro proyecto que ha tenido avances, aunque mucho más lento, es el que limita a tres los periodos en corporaciones públicas.



La iniciativa ya superó su primero de ocho debates, pero ha tenido un trámite accidentado, lleno de polémicas.



Los demás puntos no han logrado despegar. Temas como la implementación de pliegos tipo para la contratación pública, obligar a los funcionarios públicos a rendir cuentas y hacer pública la declaración de renta y de bienes aún están a la espera de su primer debate.



El que congela los salarios de los altos funcionarios del Estado no tiene mucha fuerza.



Esta reforma constitucional tiene ya pocas posibilidades de sobrevivir, pues para ser aprobado requiere ocho debates, cuatro de los cuales deben darse antes del próximo 16 de diciembre y hasta el momento no ha superado ni siquiera el primero de ellos.



