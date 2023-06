Faltan 20 días para que se acabe la legislatura, pero el Congreso sigue trabajando a un paso lento. Aunque este miércoles se logró el avance de dos reformas constitucionales (jurisdicción agraria y campesinado como sujeto de derecho), no se discutió ni la reforma laboral ni la regularización del cannabis.



La Comisión I del Senado fue protagonista de la jornada. Por segundo día consecutivo no se votó el séptimo de ocho debates el proyecto de acto legislativo que regula el consumo de marihuana de uso adulto.



Si bien se hundió una proposición para archivar la iniciativa, hubo polémica porque Fabio Amín, presidente de esta célula legislativa, propuso aplazar el debate porque el senador Julio César Estrada, quien es el remplazo de Roy Barreras –el Consejo de Estado anuló su elección–, no tenía la votación de la plenaria para posesionarse en la Comisión I. Aunque hubo cuestionamientos sobre esta decisión, se avaló. Los opositores del proyecto argumentaron que se hizo una ‘jugadita’ porque no tenían los votos.



Ahora el debate será el lunes y si no se discute ese día se hundirá, ya que no se cumpliría el plazo para ser discutido en plenaria.



La Comisión sí aprobó fue la creación de la jurisdicción agraria gracias al acuerdo que hizo el Gobierno con las cortes y los partidos para no tener un nuevo tribunal sino que las mismas altas cortes serán las encargadas de los líos de tierras.



“Finalmente ofreceremos a campesinos y campesinas la posibilidad de resolver en derecho y con justicia esos pleitos de tierras que históricamente se han resuelto a bala”, aseguró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.



Ministro de Justicia, Néstor Osuna. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

En Cámara, por su parte, avanzó la declaración del campesino como sujeto de derecho y ahora esta reforma constitucional pasó al octavo debate.



Las reformas sociales impulsadas por el Gobierno sí parecen bastante enredadas. Este miércoles, al igual que el martes, no hubo quorum para discutir la reforma laboral en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



A la ausencia de la oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) se sumó la de los partidos Liberal y Conservador, que estaban en reuniones de bancada. Precisamente este miércoles ‘la U’ anunció que no apoyará esta iniciativa y que impulsará su reforma alterna.





Los conservadores, por su parte, informaron este miércoles que es necesario hacer una reforma pensional y presentaron sus reparos frente a la iniciativa oficial. “El partido es consciente de que se requiere una reforma pensional. Sin embargo, hay inquietudes que vamos a plantear en el transcurso del debate con proposiciones”, aseveró el senador Efraín Cepeda, presidente de la colectividad.



Radicación de la reforma pensional en el Senado. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Aunque el objetivo del Gobierno era que se aprobaran las tres reformas sociales este semestre –laboral, pensional y de salud–, esta semana el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, reconoció que no se alcanzarían a aprobar.



"Indiscutiblemente, ya tendremos extras. Y si avanzamos en la discusión de las reformas en una de las dos cámaras, es un avance muy positivo. Pero creo que ya con los tiempos no alcanzaríamos las tres reformas y tendríamos que revisar cuánto podemos avanzar en este momento final del semestre", aseguró el congresista.



Pero la idea es avanzar, aunque a este ritmo algunas quedarían solo en su primero de cuatro debates, dejando el resto de su trámite en manos de los nuevos presidentes del Congreso, que serán de la Alianza Verde (Senado) y el Partido Liberal (Cámara).



El presidente del Congreso, David Racero, y los ministros del Interior y de Salud, Luis Fernado Velasco y Alfonso Jaramillo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Otros dos proyectos que andan enredados son la ley de sometimiento y el proyecto de humanización carcelaria. La ponencia de sometimiento fue radicada esta semana y podría comenzar la siguiente semana en la Comisión I del Senado mientras que humanización tiene ponencia lista hace un mes pero no ha sido agendada.



Esta situación provocó un cruce de afirmaciones entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el presidente de la Comisión I de la Cámara Juan Carlos Wills.



Según Velasco, "sorprende al Gobierno que lleve más de 4 semanas anunciado en Senado y en Cámara no se haya hecho. Es bastante extraña esa circunstancia. Esperemos que no sea nada distinto a un olvido del presidente de la Comisión I de la Cámara. Frente a esos olvidos, el Gobierno no actúa. Esos olvidos no empujan al Congreso, son responsabilidades del Congreso y nosotros respetamos".



Frente a esto, el congresista del Partido Conservador, que ya no hace parte de la coalición de Petro y se declaró independiente, aseveró que no hay “ningún olvido”.



“Él, que fue presidente de esta Comisión, también sabe de la congestión legislativa en la que siempre está esta Comisión. Hay muchas iniciativas de carácter parlamentario que tienen el mismo interés, o, a veces, más que los proyectos del Gobierno. Por eso es que estamos trabajando de manera ardua para que los congresistas, que son electos de todas las regiones, puedan sacar adelante sus proyectos”, dijo el congresista conservador.



Se viene una carrera contra el reloj porque también está en cola el polémico Código Electoral, pero la discusión de las reformas sociales terminará el siguiente semestre aunque el Gobierno esperaba que todo estuviera listo el 20 de junio.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

