¿Ahora sí habrá cárcel efectiva para los condenados por corrupción?

Un gran revuelo causó la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, en la noche del miércoles, de un proyecto de ley que impide que los condenados por delitos de corrupción paguen sus penas en sus residencias.



Varios sectores celebraron el avance de la iniciativa, una de las deudas más grandes de varios congresistas con la opinión pública tras el fracaso de este propósito al final de las pasadas sesiones ordinarias, en junio.

Sin embargo, el proyecto de ley aprobado en la noche del miércoles tiene dos realidades: la primera es que todavía le restan dos debates más en el Senado y, la segunda, es que no es el mismo con el que el Gobierno Nacional se comprometió el pasado 20 de julio.



El proyecto de ley aprobado en la noche del miércoles hace parte del paquete de las iniciativas presentadas, personalmente, por el presidente Iván Duque el 18 de septiembre del año pasado y que respondieron a ​la consulta anticorrupción.



Esta última votación, realizada en agosto del año pasado, obtuvo más de 11 millones de apoyos, los cuales, en todo caso, no alcanzaron para darle fuerza jurídica que necesitaba.



En todo caso, el Gobierno Nacional se puso la camiseta de la lucha anticorrupción y presentó un grupo de proyectos de ley que contenían algunos de los puntos avalados por los ciudadanos, entre ellos este de la cárcel efectiva para los corruptos.



Este proyecto en particular había avanzado en la Comisión Primera de la Cámara, pero el Gobierno, ante la existencia de otra iniciativa impulsada por la Fiscalía General de la Nación y que estaba más cerca de ser aprobada, decidió promover que se le incorporaran la disposición de la cárcel efectiva a los corruptos y otras más.

Gracias !! Plenaria @CamaraColombia dijo NO a la Corrupción. Se aprobó en 2do debate Proyecto de ley que fortalece estatuto anticorrupción: NO más casa por cárcel, inhabilidades a sociedades condenadas y causales de terminación de contratos. Continúa debate en Senado @IvanDuque — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) July 31, 2019

Como el Gobierno se concentró en el proyecto de la Fiscalía, que ya había superado dos debates, de este otro que fue aprobado en la noche del miércoles poco se volvió a hablar.



La iniciativa que impulsaba la Fiscalía se hundió en junio pasado en medio de uno de los episodios más bochornosos del Congreso en tiempos recientes y el propósito de evitar que los corruptos pagaran cárcel efectiva naufragó.

Nuevo proyecto

Ante la indignación de la opinión pública, el Gobierno Nacional y la propia Fiscalía radicaron nuevamente esa iniciativa, la cual contiene, adicionalmente, incremento de penas en delitos de corrupción y regulación sobre los temas reservados en las entidades públicas.



Como este proyecto se presentó el pasado 20 de julio, todavía el Congreso no ha avanzado en su trámite, el cual deberán surtir las comisiones primeras de Senado y Cámara ya que tiene mensaje de urgencia enviado por el propio Ejecutivo.

¡Misión cumplida!@CamaraColombia acaba de aprobar en 2º debate proyecto anticorrupción, cuya prioridad tanto reclamé. 1. Elimina casa x cárcel y reclusión especial; 2. Inhabilita a empresas vinculadas con corrupción; 3.Permite a entidades terminar unilateralmente estos contratos. — José Daniel López (@lopezjosedaniel) July 31, 2019

Mientras que esto sucede, el proyecto anterior, al que poca atención se lo volvió a poner, superó su segundo debate en la noche del miércoles y se prepara para sus dos debates finales en el Senado.



La gran incógnita es qué posición tomarán el Gobierno y los sectores amigos de estas normas anticorrupción ante el avance de un proyecto que podría, incluso, salir más pronto del Congreso que el que se presentó con la Fiscalía.



POLÍTICA