Reforma a la justicia agoniza en el Congreso

Agonizante y prácticamente desahuciada se encuentra actualmente la reforma a la justicia, una de las principales banderas legislativas del Gobierno que busca darle un vuelco a la administración de justicia en el país.

El texto que cursa en el Congreso está a punto de hundirse pues, además de que a su paso por el Senado perdió buena parte de su esencia, ahora, en la Cámara de Representantes, el proyecto debe surtir un verdadero contra reloj para superar dos debates antes de la fecha límite del 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso.



Al ser un proyecto de cambio a la Constitución requiere de 8 debates para ser aprobado, los cuatro primeros antes del próximo 16 de diciembre. El texto ya pasó sus dos primeras pruebas en la Comisión Primera y luego en la Plenaria del Senado, pero le restan dos debates más en la Cámara de Representantes antes de la fecha límite.

En el mejor de los escenarios, el proyecto se debatiría y votaría el martes o miércoles de esta semana y tendrían que pasar ocho días para que llegara a la plenaria, lo cual sería, aproximadamente, el jueves 12 de diciembre, tan solo cuatro días antes del fin de la legislatura.



Si bien por tiempos aún hay escasas posibilidades , el ambiente político no es el mejor.



Prueba de ello fue el duro enfrentamiento que tuvieron la semana pasada la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y el presidente de la Cámara , Alejandro Chacón .



Borrero le envío una carta a Chacón en la que le reclama por qué no le ha dado celeridad al trámite de la iniciativa, si el proyecto llegó a sus manos desde el pasado 16 de noviembre.



La ministra pidió "colaboración armónica" entre las diferentes ramas del poder, pues la situación actual " le quita la posibilidad a los colombianos de tener una reforma a la justicia".



La misiva no cayó bien en el presidente de la Cámara , quien aseguró que él se demoró "los mismos 15 días que tardó el Senado en darle trámite al proyecto".

"Nosotros en esos mismos quince días hicimos un foro, que se realizó el pasado 29 de noviembre, en el que la Cámara de Representantes tuvo la oportunidad de conocer la apreciación de los abogados litigantes, de las asociaciones de jueces y de los magistrados de todas las cortes. Eso no se había hecho y nosotros lo hicimos", le dijo Chacón a EL TIEMPO, quien agregó que "esa reforma a la justicia no soluciona nada"



En dicho foro, quedó además en evidencia que a las altas cortes tampoco les gusta este proyecto.



"Nosotros somos los primeros interesados en que exista una reforma a la administración de justicia, pero por la premura los temas quedaron apenas enunciados y no hubo el tal consenso con los operadores de la administración de justicia", expresó Édgar Carlos Sanabria, presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Se perdió la esencia

La reforma a la justicia inicialmente buscaba brindar soluciones al ciudadano de a pie, con modificaciones a la acción de tutela y la unificación de jurisprudencias de las altas cortes, sin embargo por el camino algunas de estas disposiciones se han ido perdiendo.



Una de los principales puntos, considerado el corazón de la reforma, era la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, pero esta disposición fue eliminada del proyecto durante su paso por el Senado.



En cuanto a la tutela se buscaba que el juez que conozca de la acción de tutela, pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo, pero la mayoría de los sectores políticos se negaron a modificar este recurso.



El panorama de esta reforma es tan complejo que el propio presidente Iván Duque expresó que si está pierde su esencia y su coherencia" le pedirá al Congreso que no continúe su trámite".



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo por su parte que "si es el caso presentaremos la reforma a la justicia nuevamente la próxima legislatura ".



