Movidas de partidos aprietan la carrera por la Contraloría General

Tres de diez candidatos ganaron terreno en partidos políticos. Conservadores y liberales ya tienen aspirante. Decisión final la tomará el Congreso el lunes festivo.

La elección del Controlar General comenzó a desmarcarse esta vez de lo que había sido una tradición histórica: el guiño del Presidente de la República.



En esta oportunidad los partidos políticos, de manera autónoma, comenzaron a tomar sus decisiones y a expresar sus preferencias en favor de algunos de los 10 finalistas escogidos por la comisión accidental del Congreso.



Los conservadores fueron los primeros en tomar la iniciativa el pasado martes, al inclinarse por Wilson Ruiz. Pero ese mismo día, en la noche, los liberales decidieron su apoyo en favor de Carlos Felipe Córdoba.



Cambio Radical (CR) y ‘la U’, partidos que se han desmarcado del gobierno de Duque, no han decidido todavía su voto. No obstante, EL TIEMPO pudo establecer que Córdoba ha logrado conquistar el respaldo de un significativo número de congresistas en esas dos colectividades.

El representante a la Cámara por CR Eloy Chichi Quintero afirmó que, por ahora, “lo que se configura es una alianza entre ‘la U’, los liberales y Cambio para apoyar a Córdoba, pero nuestro partido aún no ha tomado decisión. Este jueves tenemos reunión con el presidente Duque y esperamos el viernes tener una decisión o a más tardar el sábado”.



El voto que podría despejar el camino hacia la elección del nuevo Contralor es el del Centro Democrático (CD), partido de gobierno, cuyas bancadas de Senado y Cámara estaban convocadas para las 8 de la noche de este miércoles con el propósito de tomar esa decisión.



En el CD las opiniones han estado divididas entre dos tendencias, una más afín al presidente Duque que la otra.



La corriente más distante de Duque, que representa a los sectores más conservadores, respalda la candidatura de José Félix Lafaurie. La otra tendencia estaría dispuesta a respaldar a José Andrés O’meara o a Córdoba.



Mientras tanto, los ‘verdes’ convocaron para la mañana de hoy a cinco de los diez finalistas (Carlos Felipe Córdoba, Wilson Ruiz, José Andrés O’meara, Alonso Pío Hernández y Julio César Cárdenas ) para escucharlos.



El senador Antonio Sanguino dijo que los 49 congresistas que conforman el bloque opositor se reunirán el próximo lunes, antes de la elección, para tratar de generar un consenso. Confirmó que todavía no se sabe a quién apoyarían, pero sí saben a quién no: a Lafaurie.



Está previsto que el presidente Iván Duque realice este jueves encuentros por separado con las bancadas de los principales partidos políticos, en la Casa de Nariño, pero se anticipó que el mandatario no interferirá el proceso.



A esa reunión con Duque es posible que asista el jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas.



