¿Cómo será el Congreso que viene sin barones como Uribe?

Cada Congreso que se elige cada cuatro años tiene singularidades y el próximo, al parecer, se caracterizará por la ausencia de grandes barones de la política y la llegada de varias caras nuevas y provenientes de diferentes sectores sociales al Legislativo.

Así se puede concluir cuando se observan los anuncios de varios senadores actuales que han dicho, por el momento, que no regresarán al Congreso y que sus tiempos como legisladores han llegado a su fin.

Uno de los casos más protuberantes, sin duda, será el del expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien desde cerca de un año ha venido manifestando que no regresará al Congreso y esta semana lo confirmó.

“No creo que sea el momento. Además, digamos la verdad: este proceso judicial que me tiene tan afectado y que es tan injusto también es una razón para decir que no puedo pensar en que mi nombre esté en el Congreso”, le dijo Uribe a La Bodeguita TV hace algunos días.

El exmandatario es dueño nada más y nada menos que de 875.554 votos, según datos de la Registraduría Nacional, cuyo destino es un misterio, por el momento.

El segundo gran elector del Congreso en 2018 fue el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, quien obtuvo 540.783 apoyos; y le siguió –en número de sufragios– el senador Jorge Enrique Robledo, con 226.099 votos.



Mockus tiene algunas limitaciones de salud que lo han enfocado más en los análisis de temas de la agenda nacional y Robledo sigue firme en su precandidatura presidencial dentro de la Coalición de la Esperanza.

A estos nombres se suman otros que fueron tradicionales en el Legislativo en los últimos años: los senadores Roy Barreras, Armando Benedetti, David Barguil, Luis Fernando Velasco, Germán Varón y Alexánder López, entre otros.

Caso aparte es el de Gustavo Petro, quien llegó al Congreso por ser el segundo en las elecciones presidenciales de 2018. En este caso, el congresista competirá por la Presidencia en 2022 y podría darse el caso de que vuelva a quedar de segundo y tenga la opción de regresar al Senado.

Todos ellos, por diferentes razones, han dicho que no competirán en las elecciones legislativas del próximo año y algunos de ellos, incluso, son aspirantes presidenciales por partidos políticos y grupos de ciudadanos que los apoyarían con firmas.



Cómo será

Lo primero que habría que decir es que es muy posible que la época de los grandes electores, como Uribe, Mockus y Robledo, tome una pausa en las elecciones legislativas del próximo año.

Aunque no se descarta que en el futuro regresen los nombres que obtengan grandes votaciones para llegar al Capitolio, para los comicios del 2022 esta posibilidad no se ve muy cercana, al menos hasta el momento.

Otro efecto es que los partidos y movimientos políticos tendrán que esforzarse más para la consecución de los votos y del umbral mínimo para llegar al Legislativo y obtener o conservar la personería jurídica, el cual estuvo en alrededor de 450.000 votos en el 2018.

En el caso de Uribe, por ejemplo, su sola votación estuvo casi por el doble del mínimo de apoyos exigidos para tener este reconocimiento jurídico. Y en el de Mockus, sus números (540.783 votos) superaron el umbral con el que su partido, Alianza Verde, mantuvo la personería jurídica en el 2018.

Esto significa que algunos partidos políticos podrían ver reducidas sus votaciones y esto se vería reflejado en el número de curules que obtenga cada uno, el cual, en algunos casos, podría bajar.



En el terreno político, hay que decir que algunos de estos senadores que no regresarán en el 2022 ostentan la condición de ser barones políticos o, al menos, líderes influyentes en sus respectivas fuerzas.

En el caso de Uribe, Mockus y Robledo, su ascendencia política dentro de sus partidos y movimientos políticos es innegable, al igual que el respeto que tienen ganado dentro de sus seguidores por su carrera dentro de la política.

Y en los otros casos se trata de congresistas que han cultivado una carrera –con polémicas, en algunos casos– y que han movido la política y el Congreso con propuestas, leyes y posiciones que han dado que hablar dentro de varios sectores de la opinión pública.

Unos y otros no estarán en el Legislativo del 2022 y esto, en algunos casos, privará al nuevo Congreso de experiencia y solidez a la hora de abordar algunos temas.

Sin embargo, con algunas excepciones, lo que parece venir en su reemplazo sería un gran relevo generacional, la posible incursión de algunas fuerzas sociales y el regreso de las épocas en las que deportistas y artistas incursionarían en el Legislativo.

Para las próximas elecciones legislativas se estrenarán dos listas provenientes de convergencias de izquierda y centroizquierda que están buscando la Presidencia: la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, en las cuales se espera que estén representados sectores sociales que antes no habían tenido mucha cabida en el Capitolio.

Si estas listas son cerradas, quienes ocupen el número 1 de la plancha podrían obtener grandes votaciones, pero es muy probable que esos apoyos estén jalonados por el resto de integrantes de las respectivas planchas.

Adicionalmente, los movimientos religiosos –Colombia Justa Libres y Mira– también están trabajando en una alianza para reforzar su presencia en el Congreso.

En síntesis, aunque los grandes barones de la política y otros senadores influyentes han dicho que no regresarán, otros nombres fuertes podrían llegar al Legislativo, el cual vería una sumatoria de fuerzas sociales que seguiría fortaleciendo la democracia colombiana.