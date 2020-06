¿Cómo se va a unificar el lenguaje de señas en Colombia?

Cerca de 460.000 personas de la comunidad sorda en Colombia empezarán a verse beneficiadas con una nueva norma, que está a una firma de convertirse en ley, que busca unificar los lenguajes de señas que hay en diferentes partes del país y promover la capacitación de intérpretes para ellos.

La ley obliga al Estado colombiano a definir y estandarizar el lenguaje de señas en Colombia para definir la comunicación de toda la comunidad sorda en todo el país.



Uno de los autores de la iniciativa, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Munir Garcés, del Valle, le explicó a EL TIEMPO que quienes tienen algún tipo de discapacidad auditiva no solo se enfrentan a que no los entiendan en algunos departamentos, sino a otras dificultades para comunicarse con autoridades como la Fiscalía.



Según el congresista, el ente investigador ya está trabajando en esta problemática, la cual provoca que, entre otros, que las mujeres sordas que han sido víctimas de violación sexual no puedan denunciar a sus agresores.



También se busca que el Gobierno Nacional promueva la formación en el lenguaje de señas en las instituciones educativas para que sea una materia electiva y, además, que más personas se formen como intérpretes para facilitar la comunicación con esta comunidad.

“Este proyecto garantiza el goce efectivo de los derechos de las personas con limitaciones auditivas, y además, fomenta la inclusión social, la autonomía económica y su desarrollo; de esta manera ayudaremos a impulsar políticas públicas que eliminen las barreras de comunicación, y garanticen la inclusión y transformación de los colombianos", indicó el senador Gabriel Velasco, coautor del proyecto.



Se espera que la iniciativa, ahora Ley, sea sancionada en los próximos días por el presidente de la República de Colombia, Iván Duque.

