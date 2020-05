¿Cómo se financiaría la renta básica de emergencia?

Con el proyecto de ley de la Renta Básica, el congreso de la república modificó el decreto por el cual se creó el Programa Ingreso Solidario para cambiar el nombre del programa, ampliar su cobertura y aumentar el monto de la trasferencia hasta alcanzar una renta básica de emergencia por un salario mínimo mensual legal vigente con el fin de que el Estado garantice a los colombianos una vida digna durante la crisis actual.

¿En qué consiste la propuesta?

Este artículo contempla la creación del programa Renta Básica de Emergencia, que estará bajo la administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Prosperidad Social, mediante el cual se entregarán transferencias monetarias no condicionadas con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).



Estas transferencias no condicionadas constituirán una renta básica de emergencia equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente para todos los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como de los trabajadores de micronegocios, por un periodo de tres (3) meses.



(Lea también: Renta básica para hogares, sí, pero no en esta emergencia: Minhacienda)



Así mismo, se plantea que los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social (Jóvenes y Familias en Acción, Colombia Mayor y devolución del IVA) recibirán las transferencias programadas y la suma diferencial entre el monto regular y el monto de la Renta Básica.Los beneficiarios serán determinados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) según las definiciones de pobreza y vulnerabilidad establecida por el DANE.

¿Cómo se va a financiar?

El senador por la Alianza Verde, Iván Marulanda, dijo que la Renta Básica beneficiaría a 34 millones de colombianos y que se necesitarían, en promedio, 40.5 billones de pesos durante los próximos tres meses, lo que representaría el 4 % del PIB.



Según el senador, hay unos rubros del presupuesto nacional que ya está legislado sobre el impuesto de solidaridad. Este impuesto se destina para los programas Familias en Acción, Adultos Mayores, Jóvenes en Acción y la devolución del IVA, y ese dinero, se sumaría a un crédito del Banco de la República.



(De interés: Proyectos sociales que se hunden en el Congreso por falta de debate)



Para Marulanda, a esto habría que sumar un aumento a la tasa del impuesto al patrimonio de las personas naturales, que pasaría del 1 % al 10%, de acuerdo con el tamaño de los patrimonios.



“Para pagar la deuda con el Banco de la República proponemos un aumento al impuesto a los dividendos, la ampliación del impuesto de la solidaridad -que hoy solo lo pagan los empleados públicos que ganan más de 10 millones de pesos- al sector privado y, a mediano plazo una reforma tributaria estructural, que desmonte los beneficios que hay injustificados en el estatuto tributario. Es más, nosotros proponemos desmontar de una vez los beneficios que entregó la ley de crecimiento que se aprobó el año pasado”, dijo el senador.



Guillermo García, senador del Partido Liberal asegura que la principal fuente de financiación será con el restablecimiento del impuesto a la riqueza o al patrimonio “son más de 3 mil millones de pesos de patrimonio líquido, eso produce alrededor de 7 u 8 billones de pesos”. Así mismo, se tomarán recursos del FOME , se plantea la renegociación de la deuda externa y la derogación de la reforma tributaria, con la que empresas extranjeras se beneficiaron en materia de impuestos: “proponemos que se suspendan esos beneficios de la Ley de crecimiento económico, que representan alrededor de 10 o 12 billones de pesos”



El senador Armando Benedetti rechazó la negativa del ministro de Hacienda frente al proyecto y dijo que la emergencia facilita su implementación.

Carrasquilla dice "NO a la Renta Básica"(un sueldo mínimo por 3 meses para más de 7 mill de hogares). NO ENTENDIÓ QUE HAY QUE HACER UNA ECONOMÍA PARA LOS POBRES. La emergencia facilita su implementación a través de los decretos ley. ¡Los bancos si ganan decenas de billones! — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 26, 2020

Para el senador Iván cepeda la propuesta busca evitar que la emergencia se traduzca en pobreza para 30 millones de personas.

#RentaBásicaYa: la gente necesita verdadera solidaridad y no caridad pública, 53 senadores y muchos representantes a la Cámara radicaremos hoy un Proyecto de Ley para la Renta Básica. pic.twitter.com/fqkHvQtBjv — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 27, 2020

POLÍTICA.