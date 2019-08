¿Qué le puede pasar a quienes desperdician comida en Colombia?

En un año, el Gobierno debe tener lista la reglamentación para que los productores y comercializadores de alimentos no los desechen, sino que se los entreguen a la población vulnerable del país.



Así lo explicó la senador por el partido de ‘la U’ Maritza Martínez, una de las autoras de la ley que el Gobierno sancionó este lunes y que impide que la alimentación se desperdicie, y quien afirmó que “las grandes superficies”, por “cuestiones de estética o de presentación”, son unas de las responsables del desperdicio de alimentos.

¿Qué motivó la elaboración de esta ley?

Notar cómo el país presenta una gran paradoja: una población que no logra garantizar sus alimentos adecuados y, por otra parte, un sector que produce o comercializa alimentos y que genera un desperdicio inexplicable, porque solo por cuestiones de estética o presentación de los productos son desechados, pero son alimentos perfectamente aptos para el consumo humano.



¿Hay productos que son desechados solo por su imagen?



Sí. Eso viene ocurriendo, por ejemplo, en las grandes superficies, en las que los estándares de presentación de los productos son bastante elevados y cuando no cumplen esas presentaciones se van desechando gran cantidad.



¿Qué busca la ley para atacar este fenómeno?



Que no sea una decisión basada en el libre albedrio de los productores y comercializadores de alimentos desechar estos alimentos, sino que haya una política pública que los obligue a darles a esos alimentos una destinación encaminada a ayudar, contribuir a que la población no siga padeciendo hambre y desnutrición.



¿Es decir que la idea de la ley es que esos productos que son desechados, sean aprovechados?



Exactamente y la ley va muchos más allá, porque lo que se busca es que se genere una política pública para ello. Ya sabemos, ya tenemos el diagnóstico del desperdicio y la pérdida de alimentos injustificada y tenemos claridad sobre los problemas que sufre la población, entonces lo que se quiere es que haya esa política pública para abordar el problema y que tenga resultados a muy corto plazo. Esta es una ley que la hacía falta al país hace muchísimo tiempo.

La senadora por el partido de 'la U' Maritza Martínez, una de la autoras de la ley con la que se busca combatir el desperdicio de alimentos. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

¿Ya existe una ruta para que no haya este desperdicio de alimentos?



Básicamente lo que la ley hace es darle al Gobierno unos parámetros, pero al final será el Ejecutivo el que adelante la reglamentación, genere unos incentivos y también unas sanciones. De verdad que esto nos lo vamos a tomar en serio y quien siga incurriendo en estas prácticas debe recibir algún tipo de amonestación por parte del Estado.



¿Las sanciones para quienes desperdicien alimentos son exclusivamente para los productores y comercializadores de alimentos?



No, básicamente a quienes produzcan y comercialicen.



¿Es decir que el ciudadano del común no estaría cobijado por esta ley?



Pues puede hacerlo el desarrollo que le dé el Gobierno. La reglamentación puede incluirlo.



¿Cómo es el tema de los animales en esta ley?



La misma filosofía para evitar el desperdicio de alimentos que son consumibles y están en perfectas condiciones la hacemos extensiva a los animales, porque también queremos que los cosos municipales, las fundaciones que se encargan de recoger animalitos abandonados reciban apoyo y que puedan recaudar alimentos concentrados que también se encuentran aptos para el consumo de estos animales.



¿A qué se refiere el artículo sobre sanciones que hay al final de la ley?



También aquellos productos que sean decomisados y que esté a punto de cumplirse la fecha de vencimiento deben ser entregados para consumo humano y para que no se desperdicien y la ley establece unas sanciones para los funcionarios que prefieren la pérdida de estos alimentos antes de destinarlos a la población vulnerable.



¿Cuál sería la población vulnerable beneficiada con esta ley?



Niños, adultos mayores, desplazados y toda persona que no tiene acceso a alimentación adecuada y que presenta algún tipo de falencia en ese sentido.



¿Quién en el Gobierno y en qué plazo deben reglamentar esta política pública?



Se crea una comisión con varia entidades del Gobierno para que articule todos los temas relacionados con nutrición y políticas públicas de alimentación y que va ser la encargada de hacer la reglamentación y hacerle seguimiento a que se cumplan las disposiciones. Tienen un año para expedir la reglamentación.



