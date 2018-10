¿Cómo se aprobó el proyecto que extiende el periodo de los alcaldes?

Tensionante. Intenso. Así resultó el debate del proyecto que amplía por dos años más el periodo de los actuales gobernadores y alcaldes, que fue discutido y avalado este martes por la Comisión Primera de la Cámara, en el primero de ocho debates, en medio de un ambiente caldeado y de acusaciones fuertes que sorprendieron incluso a los mismos representantes.

Esta reforma constitucional, en su esencia, busca la unificación de periodos, es decir que los cuatro años de periodo del Presidente, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y los ediles comiencen y terminen al tiempo.



Para lograr esto, una de las propuestas, que en definitiva fue avalada, es extender el periodo de los actuales mandatarios locales hasta julio de 2022, lo que no ha caído nada bien en algunos sectores de la oposición, pues consideran que, por ejemplo, alcaldes como Enrique Peñalosa tendría dos año más al frente de la ciudad.



Fueron justamente estos sectores, junto a algunos miembros de ‘la U’, los primeros en encender el debate, al calificar este último punto, el de la extensión de periodos, como “un mico”.



"Es un mico, es un orangután el que se cocina en este proyecto. Si este Congreso extiende el periodo de los alcaldes y gobernadores, por qué no pensar en hacer lo mismo con los congresistas y el presidente. No sé puede sentar ese precedente", dijo el representante de 'la U', Jhon Jairo Hoyos.

La voz de Hoyos fue apoyada por el representante del Polo Germán Navas Talero, quien pidió no “usurpar” el derecho de los ciudadanos a elegir.



“No se puede usurpar el derecho del ciudadano de elegir a sus alcaldes , extender periodos de alcaldes por dos años es usurpar ese derecho”, dijo Navas.



El Centro Democrático no tardó en interpelar: “No se puede dejar en el aire que aquí se viene a pagar favores. No se puede hablar de micos, porque eso sería dejar en el aire que aquí se patrocina la corrupción. Eso no puedo ser”, aseguró el representante uribista Gabriel Santos.



La discusión subió tanto de tono que el representante de ‘la U’ Alfredo Deluque tuvo que terciar en el debate para pedir “respeto por la corporación” y pidió hacer claridad sobre los términos que se estaban usando.



“Si hay pruebas de micos hay que hacer las denuncias, pero no se pueden dejar cosas en el aire”, dijo Deluque.

Segundo round

La discusión estuvo caldeada durante la mayor parte del tiempo, tanto que un nuevo cruce de declaraciones entre el uribismo y la oposición llevó al ‘segundo round’ de la sesión.



Luego de que el representante uribista Álvaro Hernán Prada hiciera referencia a la Alcaldía de Gustavo Petro, la representante de la oposición Ángela Robledo, visiblemente disgustada pidió el derecho a réplica, a pesar de no haber sido nombrada directamente.



Ante esto el presidente de la Comisión Primera, Samuel Hoyos, otorgó a Robledo el uso de la palabra, pero a renglón seguido le pidió brevedad, pues no estaba "obligado a darle la palabra".



Esto desató la polémica entre los representantes. Robledo acusó a Hoyos y Prada de "machistas" y pidió "leer la ley", a lo que Prada le dijo que deje de "victimizarse".



Pero el debate estaba lejos de bajar de tono, pues fue precisamente Hoyos el protagonista de una tercera discusión: la más airada de la sesión.

Debate de altura

El punto de mayor tensión se vivió cuando el presidente de la Comisión le pidió al representante de ‘la U’ Jhon Jairo Hoyos referirse en sus intervenciones solo a los temas que están en discusión y no “a lo primero que se le venga a la cabeza”.



El representante se disgustó de tal manera que continuó su intervención sin prestar atención al presidente, a lo que Samuel Hoyos respondió quitándole momentáneamente el derecho a la palabra.



“Usted no merece ser presidente de esta comisión”, le dijo Jhon Jairo Hoyos ya con el micrófono apagado.



Los ánimos se caldearon. “Nunca había visto una falta de respeto de este tipo”, manifestó Margarita Restrepo, del Centro Democrático, en defensa de Samuel Hoyos.



“Démosle altura al debate, aquí venir a gritar no procede”, dijo el propio Hoyos, quien advirtió que quien falte al respeto “no tendrá el derecho a la palabra, ustedes tienen una dignidad, traten de merecerla”.



Al final la iniciativa fue aprobada en su primer debate. Por tratarse de una reforma constitucional, está iniciativa debe superar ocho debates en total, de los cuales restan siete más. La polémica seguirá en la Plenaria de la Cámara, que será la siguiente instancia a la que llegará esta iniciativa.

