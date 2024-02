‘Es urgente introducir un marco ético a las redes sociales’: David Luna

La semana pasada, el Congreso de EE. UU. citó a varios CEO de plataformas sociales como Meta, TikTok, Snap, Discord y X, para que respondieran preguntas sobre sus riesgos actuales y potenciales. El senador David Luna es un experto y prepara un próximo libro sobre el tema. Estas son sus conclusiones.

Senador David Luna, usted fue ministro de las TIC y por lo tanto debe entender mejor que muchos qué implicaciones tendrá el encuentro de CEO de las redes con los congresistas de EE. UU. para responder preguntas sobre la influencia de sus empresas en el desarrollo cognitivo, social y emocional de niños y jóvenes. ¿Cree que el tema podría desembocar en una acción legal?



Padres de familia, e incluso jóvenes, acusan a las redes sociales de tener incidencia en problemas de abuso sexual, incluso en conductas como el suicidio y el bullying. Y señalan que las redes sociales no han sido lo suficientemente precavidas para ‘entrenar’ a sus algoritmos. Y al no entrenarlos acertadamente, en algunos casos promueven el conocimiento o, en su defecto, la acción, por ejemplo, de un pedófilo, o del bullying a un niño, o de un racista que agrede a una persona por su condición racial. Esto significa que las redes sociales tienen que trabajar en sus marcos éticos. ¿Y qué es un marco ético? Entrenar al algoritmo sin sesgos, para no potenciar la pedofilia, no potenciar el racismo, no potenciar el bullying.



¿Usted cree que las redes sociales estén diseñadas deliberadamente para potenciar ese tipo de fenómenos?



No, no intencionalmente, pero sí está sucediendo porque, lamentablemente, quien entrena el algoritmo es un ser humano que muchas veces tiene sesgos o prejuicios. Te voy a poner un ejemplo. Hay un caso de un algoritmo que estudiaba créditos financieros en los Estados Unidos y tendía a negárselos a las personas negras. Había sido diseñado por hombres blancos. Entonces, sí es muy importante que en esa reunión en el Congreso de EE. UU. hayan pedido perdón, porque, sin querer hacerlo, lo están haciendo.



Sí, pero del perdón a la solución hay mucho trecho. ¿Además de esta mirada crítica, cree prudente que se tomen acciones para proteger a niños y jóvenes de esta influencia dañina?



Queda mucho trecho, sí, pero hay solución. Y es la inversión en el entrenamiento de los algoritmos, porque obvio que las plataformas son un negocio, pero cualquier negocio debe tener responsabilidad social. Y por los efectos de las redes sociales en salud mental, no se puede perpetuar el abuso o el acoso a menores. Por eso tienen un nuevo reto que es, repito, entrenar al algoritmo con influencia de marcos éticos. Y es urgente que Colombia empiece a abordar también este tema en el Congreso.

Mark Zuckerberg este miércoles en el Senado de Estados Unidos, donde pidió perdón por el daño que ha causado Meta en niños, niñas y adolescentes. Foto: AFP

¿Y eso cómo se hace? Ahí está la discusión: si la solución a los excesos de las redes sociales y sus efectos tóxicos no solamente sobre niños y jóvenes, sino también sobre adultos, y sobre la vida de las empresas y hasta sobre la política de los países, debe estar volcada hacia lo ético o hacia lo legal. ¿Cuál es su opinión?



Claramente, se deben adicionar estas plataformas con más y mejores datos. Los algoritmos se entrenan con datos y esos datos deben representar el grueso de la población, pero también las personas que participan en esos entrenamientos deben, necesariamente, representar a la totalidad de la población. Es fundamental, porque estamos presenciando una nueva forma de abordar el uso de las tecnologías, una donde el ser humano está en el centro y se debe garantizar que se protejan sus derechos. Los derechos de la vida real deben trasladarse a la vida digital. Hay una frase muy buena del senador republicano John Kennedy que dice: “Me preguntan si nuestra tecnología es mayor que nuestra humanidad, no lo podemos permitir”.



No es la primera vez que hay una reunión de esta naturaleza entre los fundadores o CEO de las redes sociales y el Congreso de EE. UU., pero por lo menos la idea de regularlas está ya sobre la mesa, lo cual no es que deje de tener sus peligros. Esa regulación no debe vulnerar la libertad de expresión ni el acceso a la información. Ese es el gran reto de entrar a regularlas. ¿Cómo hacerlo sin pisar esas líneas?



Totalmente de acuerdo. Hay que proteger la libertad de expresión y el acceso a la información, esa debe ser una prioridad de toda sociedad. ¿Pero cómo, sin ir en desmedro de esas dos tareas, se puede avanzar? Pues, obviamente, que se aprueben los marcos éticos. O sea que se les diga a las compañías tecnológicas que tienen que tener en cuenta la diversidad racial, la diversidad de género, la diversidad sexual, y, obviamente, que haya profesionales distintos a los ingenieros. Por ejemplo, hay que incluir dentro del personal de las tecnológicas a filósofos, antropólogos, politólogos y, por supuesto, a psiquiatras y psicólogos, porque son finalmente personas que conocen el comportamiento del ser humano y pueden entrenar al algoritmo. Le voy a poner otro ejemplo, y es sobre lo que se conoce como las ‘Alexas’. Comenzó a darse un fenómeno muy complejo y es que una persona le hablaba mal a Alexa, le decía, por ejemplo, “Alexa, te voy a golpear”, y Alexa contestaba: “Me estoy sonrojando”. Entonces, le enseñaron otras cosas para decir, como “usted no me insulte, usted no me ataque…”. Por eso es tan importante que haya un personal multidisciplinario, porque hay que medir los efectos antes de sacar un algoritmo al mercado, e intentar que tengan una base educativa sobre sus consecuencias.

El respeto de la vida humana tiene que necesariamente trasladarse al respeto de la vida digital. Las redes sociales no son, ni se crearon, para perpetuar el odio. FACEBOOK

Ahora, aquí en Colombia, al respecto de este tema, pasa una cosa muy contradictoria. El presidente Petro ha sido el primero en denunciar, con razón, que se utilice la imagen de su señora o de su hija en redes sociales para mancillar su nombre, o para insultarlo a él, incluso se ha dedicado a buscar a los autores de esos trinos para demandarlos penalmente; pero a su vez el petrismo tiene bodegas con las que se persigue a los opositores del gobierno, se les insulta, los calumnian y además se intenta manipular las interpretaciones sobre el rumbo de los acontecimientos políticos. ¿Cómo hacerle caer en cuenta al Presidente de esta contradicción?



Pues estoy de acuerdo con que el Presidente denuncie a quienes falazmente lo atacan. Pero también estoy de acuerdo con que el Presidente no puede promover grupos conocidos como bodegas para atacar a quienes piensan distinto. Ahí sí hay una gran contradicción. El respeto de la vida humana tiene que necesariamente trasladarse al respeto de la vida digital. Las redes sociales no son, ni se crearon, para perpetuar el odio. Son para facilitar la vida de los ciudadanos. Es muy importante que la gente sepa que el anonimato, así sea anonimato, implica responsabilidad tanto social como jurídica. Porque, finalmente, ese anonimato puede terminar, bajo una orden judicial, obligado a levantar su velo.



Claro, pero no estoy de acuerdo con un término que usted utilizó atrás: que está de acuerdo con que el presidente Petro se defienda de quienes lo ataquen “falazmente”. El presidente Petro tiene el legítimo derecho a la defensa, pero la falacia es un término quizá demasiado subjetivo, porque si una persona opina que el gobierno de Petro es malo, pues él lo puede considerar una falacia… ¿No?



Ah, no, totalmente de acuerdo. Es que lo que uno no puede tolerar es la calumnia. Cuando hay calumnia de por medio, evidentemente hay responsabilidad, pero la opinión política es otra cosa. La calumnia es, como dice la ley, un delito contra la honra de la persona, pero otra cosa es la crítica política. Y eso es lo que, lamentablemente, pues no solo Petro, sino algunos sectores de la política, promueven, que son las famosas bodegas, para desvirtuar la crítica con acusaciones falsas, por ejemplo, asociadas a las familias.

Verónica Alcocer, esposa del presidentel Gustavo Petro. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Y fíjese la otra crítica. Como hay muchas quejas contra el comportamiento personal de la primera dama, Verónica Alcocer, y su gran séquito de ayudantes y esteticistas y por sus viajes, el presidente Petro sale a defenderla, pero para hacerlo entonces saca la foto de su antecesora, María Juliana Ruiz, (por cierto, una de las primeras damas más discretas que hemos conocido), como si esto se tratara de un ajuste de cuentas. Tiene que tener un límite…



Y, dos, María Isabel, lo que tiene jodido a este país es la teoría del espejo retrovisor. El gobernante que está en ejercicio del poder no puede dedicarse a defenderse culpando a la administración anterior, o con el desprestigio de una futura. Al presidente Petro hay que decirle que se dedique a gobernar hoy, y que enfrente la crítica con evidencia.



Sí, pero como nada es culpa de él… Todo es culpa de los demás, de los de antes o de los de ahora, de sus propios ministros, pero culpa de él, nada…



Exactamente. Entonces, acá estamos presenciando, lamentablemente, a un presidente que no le gusta gobernar, que le gusta es confrontar, porque se siente cómodo en el escenario político, pero no se siente cómodo en el escenario de la administración. Y por eso, Twitter es su máxima herramienta de gobierno, y no el consejo de ministros, o la visita territorial.



Qué buen ejemplo; porque, sí, Twitter (hoy X) es para Petro lo que para otros presidentes era un consejo de ministros, el momento y el lugar donde se discutían realmente los problemas y las políticas del gobierno. Aquí, el Presidente da una opinión o una orden por Twitter, y se obedece y se cumple…



Total. Y, lamentablemente, en muchas ocasiones con imprecisiones producto o del afán al escribir o por escribir en momentos no adecuados o por escribir con la cabeza en caliente. Finalmente, el Presidente tendrá que entender que él tiene la dignidad presidencial y cada vez que opina trae unas consecuencias. Eso no es simplemente opinar y después decir: “Ah, no, me equivoqué…”.

Y si la tendencia mundial, por lo menos por lo que vemos en Estados Unidos y en Europa (no en China, que tiene reguladas las redes para que no se atrevan a criticar al Gobierno) es empezar a regular los efectos perversos de las redes sociales, pues el presidente Petro debería ser el primero en dar el ejemplo, ¿no?



Pues por lo menos sí debería autorregularse. Entendiendo que cada pronunciamiento con violencia digital genera más violencia digital y divide más al país. Y cada pronunciamiento con impacto económico pone en riesgo que se pierdan miles de empleos y miles de inversiones…



Él no ha entendido eso…



No, no lo ha entendido.



Volviendo al tema de la regulación, Colombia es un país insignificante; no lo digo en términos peyorativos, sino en el sentido de que somos un rinconcito del planeta Tierra, y si quisiéramos hacer nuestra propia regulación, pues seríamos una isla en el mundo, y de nada sirve si la interlocución, que es mundial, no está igualmente regulada. Entonces, la estrategia tiene que ser aliarse con otras regulaciones del mundo. ¿Está usted de acuerdo con que Colombia busque alianzas con quienes estén dispuestos a luchar razonablemente contra los fenómenos malignos de las redes sociales?



Vale la pena rescatar la intervención del senador Graham, que dijo que todo el que se vea afectado por las redes sociales debe tener un sitio a donde ir a quejarse, donde solicitar protección. Yo no creo que haya que sobrerregular, porque eso frena la innovación, y Colombia necesita innovación. Hay que exigir marcos éticos a las compañías de tecnología colombianas o internacionales, en el entendido de que Colombia tiene unas particularidades y ellos pueden construir algoritmos específicamente para que sean compatibles con ellas. O sea, es muy importante la actividad de la Superintendencia de Industria y Comercio, que no actúe políticamente, no que actúe con interés de persecución…

Facebook Twitter Linkedin

Cielo Rusinque pasó de ser directora del DPS a Superintendente de Industria y Comercio. Foto: Prensa Senado

Bueno, pero con el nombramiento de la actual superintendente Consuelo Rusinque, campeona del activismo petrista, ¿quién garantiza eso?



Pues precisamente lo digo por eso, porque tiene un reto que no le permite, bajo ninguna circunstancia, actuar con acción política, sino, obviamente, con precaución y protegiendo al ciudadano.



Pero eso no va con su personalidad… (risas). Y una última pregunta, senador. Por redes sociales, precisamente, ya que ese es nuestro tema, nos enteramos de que el presidente Petro está buscando la manera de prolongar el petrismo en el poder, no necesariamente estoy diciendo que Petro planee quedarse él en la Presidencia, pero sí que continúe en manos del petrismo o de lo que él llama “movimientos progresistas”. ¿Usted, que ha sido uno de los mayores críticos de ese mensaje, que es lo que vio en esos trinos como una amenaza para la alternación democrática en el país?



El Presidente no se está dedicando a lo que le corresponde, que es a gobernar; está dedicado a hacer política partidista y a consolidar o unificar a trece partidos en uno solo. Eso, por lo menos, es irreglamentario. A un presidente no le corresponde esa actividad. Entonces, lo que yo he advertido es que al Presidente hay que exigirle que gobierne, no que se la pase en campaña promoviendo las alternativas para el 2026. Y que, adicionalmente, cuente, confiese, si la reforma de la salud y la reforma pensional son los pilares políticos para la solidificación de ese partido.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO​