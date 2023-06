En menos de 24 horas, Cámara y Senado conciliaron el texto de jurisdicción agraria. Solo tenían que hacer ajustes en el artículo uno, que hace referencia al órgano de cierre de la nueva especialidad de la justicia colombiana.



(Puede ver: Jurisdicción agraria es aprobada en último debate en el Senado)

Al final, se quedaron con el texto aprobado por el Senado, que no toca las competencias que actualmente tiene la sala civil, agraria y rural de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que asume los temas agrarios que tengan una alcance administrativo.

“El órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural será la sala de casación civil, agraria y rural de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Estado en los términos del artículo 237 de la Constitución Política de Colombia”, de esta forma quedó conciliado el único artículo en el que hubo posturas diferentes entre Senado y Cámara.

Ministro de Justicia, Néstor Osuna, fue el principal impulsor de la jurisdicción agraria. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

El proyecto de jurisdicción agraria busca crear una nueva especialidad en la justicia para solucionar aquellos litigios relacionados con tierras y agrarios. Esta reforma a la Constitución hace parte de los puntos para dar cumplimiento al punto uno del acuerdo de paz con las extintas Farc.



(Puede ver: El Senado aprobó la jurisdicción agraria en su séptimo de ocho debates)



El proyecto tuvo un trámite expedito en la primera vuelta por Cámara y Senado. Sin embargo, en la segunda vuelta se encontró con la polémica frente al órgano de cierre frente a los litigios agrarios.



En un primer momento el proyecto venía con la propuesta de crear una Corte Agraria, que se convertiría en la cuarta alta corte del país. Sin embargo, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado se opusieron a esto.



Para destrabar el proyecto, se llegó en Comisión Primera de Cámara al acuerdo de que se creería una sala mixta entre los magistrados de la sala civil de la Corte Suprema y los miembros encargados de temas agrarios en el Consejo de Estado. No obstante, esta postura no gustó en plenaria y se eliminó, aunque se dejó un artículo que afectaba al Consejo de Estado, pues no reconocía sus competencias.



(Además: Se destraba el debate de jurisdicción agraria: ¿cuál fue el acuerdo?)



En cuanto a Senado, el punto del órgano de cierre también fue polémico y al final se logró el apoyo mayoritario bajo la condición de que se presentara una proposición que dejara claro que el órgano de cierre de la jurisdicción agraria sería la sala civil y agraria de la Corte Suprema, sin “perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Estado”.

Radicación proyecto de jurisdicción agraria en el segundo semestre de 2022. Foto: Partido Comunes

En otras palabras, se dejó el tema de competencias tal como está actualmente en el ordenamiento colombiano. Fue este punto el que primó en la conciliación hecha entre los textos de Senado y Cámara.Ahora solo falta que ambas corporaciones confirmen con una votación lo conciliado y de esta forma la jurisdicción agraria será una realidad.