'No es perfecto, pero es un Código Electoral moderno': Benedetti

Sin voto anticipado en Colombia, pero con cambios en la selección de jurados, la paridad de género y los controles de los partidos políticos a los resultados de las elecciones, el Sendo terminó de aprobar en la noche del miércoles el nuevo Código Electoral.



El coordinador de ponentes del proyecto de ley, el senador Armando Benedetti, habló con EL TIEMPO y le explicó varias novedades de la iniciativa.



¿Cuál es la importancia de este nuevo Código Electoral?



En las democracias liberales hay dos principios que se contraponen y que todo el mundo da por chuleados: uno es la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, versus cómo nos elegimos y la identidad entre gobernados y gobernantes. En este último, todo el mundo cree que está chuleado, y si no nos elegimos con unas reglas, se termina desvirtuando todo este postulado. Tenemos unas normas del año 86, que fueron recogidas de los años 60 y 70, es decir antes de 1991, y ha habido varios intentos de hacer otro Código Electoral y nunca se pudo. Es bueno. No es perfecto, pero es un Código Electoral moderno.



¿Qué temas moderniza este nuevo Código Electoral?



Por ejemplo, el del domicilio electoral. Si una persona se anota en la Registraduría, le dicen dónde va a votar. Esto acaba con la trashumancia. Igualmente está el tema de paridad y es que el cincuenta por ciento de las listas debe ser de mujeres. También está el asunto de los jurados de votación. Hace unos años demostré que las bases de datos estaban envenenadas, ya que había personas que decían que trabajan en un lugar y resultaba que no. En esto había empresas ficticias que enviaban a sus supuestos empleados, pero era para tener jurados de bolsillo.



¿Cómo se corrigió esto en el nuevo Código Electoral?



Los jurados de votación se van a escoger entre los 37 o 38 millones de personas que podemos votar. Se hace un sorteo y salen estas personas.

El senador Armando Benedetti, coordinador ponente del nuevo Código Electoral. Foto: Johnny Hoyos

¿Cómo fue el debate por la propuesta de excluir a los servidores públicos de la posibilidad de ser jurados de votación y cómo quedó?

​

Ese debate fue álgido. Parecía que era un punto de honor del Centro Democrático, que decía que los funcionarios públicos no podrían ser jurados. El meollo del asunto estaba en que los del Centro Democrático creen que las personas que son profesores y pertenecen a Fecode terminan haciendo trampa por los candidatos de izquierda y eso no es así. Se puso feo el debate, pero eso no quedó aprobado.



¿Cómo es la modalidad de voto electrónico o mixto que se aprobó?



Se reglamenta un poco el voto electrónico y es que se dice que el elector va a una máquina, oprime el nombre del candidato, se le da un papel y este es el que se mete en la urna. Es decir que no va haber trazabilidad del voto, que es lo más importante. En la urna se cuentan los votos y eso es lo que vale, en caso de que haya una diferencia con la máquina.



¿Cómo se manejará el software de la Registraduría en el que están los resultados electorales?



Los partidos políticos, en tiempo real y por un canal diferente, van a tener acceso a la información electoral y el número de votos de cada mesa y la van a tener antes de que sea transmitida. Eso es una verraquera.

¿Es decir que los partidos políticos podrán acceder a ese software y hacerle auditorías?

​

Así es. Será en tiempo real, en una sala, en tiempo real, pero mirando los informes y van a poder tener acceso hasta antes de que se transmitan los datos. Esas auditorías son un gran avance.



¿Se podrá votar anticipadamente, como se había propuesto?



Esto será para los colombianos en el exterior, como sucede hoy día. Aquí en Colombia no se va a poder votar anticipadamente.



¿Es verdad, como decía Gustavo Petro, que este nuevo Código Electoral lesiona a Colombia Humana?



Petro tiene razón, porque lo que se quería hacer era que los grupos de ciudadanos que recogen firmas se pudieran aliar o hicieran alianzas para las corporaciones públicas. Como el Senado se dio cuenta que eso podía ayudar a Colombia Humana o varios grupos significativos de izquierda, nos ganaron. Perdimos estruendosamente, pero todo el mundo se dio cuenta que eso le servía a Petro. Él tiene razón: es la segunda fuerza en el país y no tiene personería jurídica.

