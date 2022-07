Muy puntuales. Así llegaron al Capitolio muchos de los representantes a la Cámara, particularmente los primíparos.



El presidente del Senado, Roy Barreras, citó para las 8 de la mañana a una reunión de Congreso en pleno, pues era urgente resolver lo del secretario general de la Cámara de Representantes a fin de que esa corporación pudiera elegir su mesa directiva.

Algunos de los representantes llegaron incluso con timidez y buena parte de ellos se movió por los pasillos del Capitolio estrenando ropa. Unos llegaron con pintas y atuendos coloridos, con sombrero y otros con sandalias o botas.



La mayoría admitió que en la noche del miércoles no pudo irse a celebrar su posesión en el cargo porque salieron tarde y además porque sabían que tenían que madrugar. Otros reconocieron que solo salieron a cenar con la familia que llegó a acompañarlos y con algunos amigos. Pero la parranda escaseó.



La sesión en el Salón Elíptico del Congreso comenzó casi una hora después de la que había sido citada. Y el único tema que tenían que resolver era si le aceptaban o no la renuncia a Jaime Luis Lacouture, magistrado el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien debería ser elegido como el nuevo secretario general de la Cámara. Fue el candidato propuesto por el Partido Conservador.



La sesión arrancó con una larga lista de impedimentos para votar por esa renuncia. Muchos congresistas admitían que el escrutinio de ellos de alguna manera tuvo revisión de Lacouture, por lo que consideraban que era mejor declarar el impedimento.

Fue una larga polémica y el asunto se enredó pues las dudas era si había o no inhabilidad.



Además, el asunto es que en su momento Lacouture fue elegido por el Congreso para ese cargo en el Consejo Electoral.



Y cuando terminó el agobiante debate alrededor de este asunto vino la votación, que fue casi tan larga, pues más de 250 congresistas debían votar aceptándole la renuncia.

Toda la sesión estuvo presidida por Barreras, debido a que en la Cámara no había directivas. Y la secretaría la debió oficiar Gregorio Eljach, quien ocupa ese cargo en el Senado.



Cuando por fin se terminó la votación y el Congreso en pleno aceptó la renuncia de Lacouture, se levantó la sesión. Los senadores abandonaron presurosos el Salón Elíptico y allí se quedaron los representantes a la Cámara, quienes dieron inicio a la sesión para escoger sus dignidades.



Solo sobre las 4:30 de la tarde terminó la votación en la cual se ratificó la elección de David Racero como presidente de la corporación, en representación del Pacto Histórico.



La vicepresidenta fue Olga Lucía Velásquez, del partido Verde, y la segunda vicepresidencia le correspondió a Erika Tatiana Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y Lacouture como secretario.



La Cámara citó para el próximo martes con el fin de elegir las mesas directivas de las comisiones. Y ahí estará el nuevo ‘chicharrón’, pues falta por definir en qué comisiones se incluirán los 16 representantes de las denominadas curules de paz.



La ley tiene determinada la cantidad de representantes que debe integrar cada una de las comisiones en la Cámara, pero con los acuerdos de La Habana y tras una decisión judicial se determinó que se aprobaba la incorporación de esas 16 curules. El asunto avanzó en el pasado Congreso, pero quedó pendiente la conciliación de la iniciativa que amplía esos cupos.

Lo que dijo Racero

Tras asumir como nuevo presidente de la Cámara, Racero dijo que entre los compromisos adquiridos para la gestión de esa corporación en el primer año hay tres principios fundamentales que darán sello a su presidencia.



En primer lugar se refirió a un Congreso que lucha contra la corrupción y por eso planteó que se priorizarán los proyectos que busquen combatir este flagelo.



También habló de un Congreso abierto, participativo y paritario. Dijo que el cambio es con las mujeres y que habrá una política de transparencia total y de apertura permanente a la comunidad y las regiones.



Y como tercer punto se refirió a un Legislativo que se autorreforma, indicando que se priorizarán las iniciativas que demuestren un Congreso autorregulado que interprete los nuevos tiempos de la nación.



