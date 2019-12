Cómo fue la jugada de la oposición que aplazó la reforma tributaria

Una lluvia de respaldos de diferentes congresistas opositores al Gobierno Nacional inundó las redes sociales en las últimas horas luego de que la representante a la Cámara opositora María José Pizarro levantara la sesión del miércoles y obligara a que se aplazara dos días la aprobación de la reforma tributaria.



El hecho sucedió este miércoles en el pleno de la corporación, cuando Pizarro presidía una sesión en la cual se esperaba concluir con el debate y la aprobación de los 30 artículos (20 de la ponencia y 10 nuevos) que restan del proyecto de ley de crecimiento económico, también conocido como reforma tributaria.

La congresista es actualmente la segunda vicepresidente de la Cámara y presidió la sesión del miércoles ante la ausencia del presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, y del primer vicepresidente, Óscar Villamizar, ambos amigos del proyecto.



Transcurrida una hora de abierto el registro, al que asistió Cuenca, había quórum suficiente para deliberar, pero no para votar, ante lo cual, sin pedir que se hiciera una verificación de los asistentes, Pizarro ordenó el levantamiento de la sesión.



El hecho tomó por sorpresa a varios representantes a la Cámara, algunos de los cuales se acercaron a la Mesa Directiva de la corporación para protestar por la decisión.



Uno de los primeros fue Gabriel Vallejo, congresista uribista que le reclamó a Pizarro, frente a frente, que hubiera tomado tal decisión, la cual afectó sensiblemente el trámite del proyecto de ley, el cual estaba un paso de terminar su aprobación en esa corporación.

Dice la sabiduría popular que: “En la mesa y en el juego se conoce al caballero (o dama).



La artimaña subrepticia que realizó hoy María J Pizarro en la Plenaria de la Cámara, no es nada distinto que un acto de desprecio y deslealtad hacia la democracia, típico de los progres! pic.twitter.com/WEcagW0yYY — Gabriel J. Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) December 19, 2019

Minutos después, cuando Pizarro ya había abandonado la mesa directiva de la Cámara, Cuenca y Villamizar llegaron presurosos al recinto de la corporación y trataron de reabrir la sesión que había sido levantada.



Los representantes, cuyas mayorías ahí sí se hicieron presentes, aprobaron una apelación de Buenaventura León a la decisión de la congresista opositora y trataron de avanzar, pero cada vez eran más la voces que alertaban de una posible irregularidad que estuviera viciando el trámite de la reforma tributaria, por lo que, al final, se decidió levantar.



Pero esta jugada de la oposición no solamente retrasó el trámite de la reforma un día, sino que al final fueron dos.



Según el Reglamento del Congreso, los proyectos de ley (como la reforma tributaria) y de acto legislativo deben ser anunciados en una sesión y ser votados en la siguiente.



Como no era claro si la reforma tributaria había sido anunciada o no, se decidió citar para este jueves para hacer los anuncios formalmente y votar hasta este viernes.

Los apoyos a Pizarro

El respaldo de los opositores a la decisión de Pizarro comenzó tan pronto la tomó, cuando el representante a la Cámara de esa tendencia Fabián Díaz golpeó el pupitre de la mesa directiva de la corporación con alegría por la jugada en contra de la reforma tributaria.



Luego vinieron varias voces de apoyo por Twitter, como la del senador Gustavo Petro, quien escribió: "La heroína de hoy se llama Maria José Pizarro, representante por Decentes. Levantó la sesión donde se discutía la reforma tributaria, y el uribismo cayó en la trampa de iniciar delictivamente una segunda sesión en el mismo día, que prohibe expresamente la ley y la Constitución".



Petro escribió el mensaje en momentos en que la plenaria de la Cámara debatía si podía seguir con la sesión o debían levantar, decisión que se impuso al final.

Toda la oposición respalda a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, @PizarroMariaJo, quien ha actuado en estricto cumplimiento de la Ley 5a. El Gobierno y su coalición en el Congreso son los únicos responsables de los vicios en el trámite de la reforma tributaria. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) December 19, 2019

Cabe aclarar que lo que hizo la representante Pizarro fue ajustado a las normas y que no incurrió en ninguna irregularidad. Simplemente se trato de una jugada común en el Congreso y que el Gobierno y los partidos políticos amigos de la reforma tributaria debieron prever y tratar de evitar.



Además porque obligó al Ejecutivo a extender las sesiones extras, que inicialmente iban hasta este viernes, hasta el próximo lunes.



Ante esta nueva realidad, este jueves ya hay voces en el Capitolio que están hablando de que Senado y Cámara evacuen los temas pendientes este jueves y citar a las 12:05 de la madrugada del viernes para concluir lo restante. Si esta tesis se impone, el Congreso habría terminado sus labores por este año en la madrugada de este mismo viernes.



POLÍTICA