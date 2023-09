Desde 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia, con sentencia de Carlos Gaviria Díaz, y se le pidió al Congreso que la reglamentara. El Legislativo se ha resistido y en 16 años no ha prosperado ni un solo proyecto en ese sentido. El que tuvo más avance fue el de Juan Fernando Reyes Kuri, que llegó a la plenaria de Cámara.



Este lunes comienza un nuevo intento por reglamentar el derecho a “la muerte digna” y no está claro los panoramas de apoyos. En teoría, el actual Congreso es más progresistas que otros anteriores. Sin embargo, las iniciativas con idearios liberales han tenido un panorama complicado en este, como ocurrió con la legalización del consumo adulto del cannabis, que se hundió en su último debate.

Humberto de la Calle en entrevista con el periódico El Tiempo .

El propio ponente del proyecto de eutanasia, Humberto de la Calle, le hizo saber a EL TIEMPO que tiene sus dudas sobre el clima con el que recibirá la Comisión Primera de Senado y luego todo el Congreso la iniciativa: “No creo que sea un apoyo voluminoso. Me parece que aquí va a haber discusiones y también votaciones ceñidas. Sobre todo, en la plenaria del Senado, en donde he observado con temas anteriores que hay grupos de senadores con una formación muy conservadora en el sentido moral”.



En los últimos congresos, las comisiones primeras han tenido un tono más liberal y esto no parece ser la excepción en esta ocasión. De 22 miembros de la célula, al menos 10 son de línea liberal y tendrían afinidad con el proyecto. Incluso, en los partidos contrarios al gobierno, habría varios que apoyarían el proyecto. Sin embargo, necesitan al menos 11 votos y los cercanos a la iniciativa ya han dicho que la votación se tendrá que hacer este martes o no tienen los apoyos mínimos.



Por ejemplo, Cambio Radical en conjunto, tres votos, apoyaría la propuesta. El senador David Luna, ponente, confirmó que acompaña la propuesta, aunque hizo la salvedad que no apoyará el punto en el que la “muerte digna” puede ser solicitada por menores de edad. En un mismo sentido se manifestó Carlos Fernando Motoa, que afirmó acompañar la propuesta aunque cuestionó que llegue a un nivel de detalle que debería ser asumido por resoluciones. Sin embargo, aún está en duda la posición de Jorge Benedetti.



En el papel, el Partido Liberal también tendría una postura afín al proyecto, aunque este lunes tienen un voto menos, pues Alejandro Vega no pudo asistir a la sesión. En cuanto a la Alianza Verde, es casi cantado que Jonathan Ferney Pulido Hernández –conocido como Jota Pe Hernández- se opongo a la iniciativa.



En cuanto a los conservadores, son votos con los que tampoco contaría el proyecto. Germán Blanco, presidente de la Comisión, confirmó a este diario que es “provida” y por ende no lo acompañará. Sin embargo, informó que dará todas las garantías para la discusión del texto.



En el Partido de la U los votos estarían divididos. Sin embargo, el senador Alfredo Deluque le confirmó a este diario que acompañará la propuesta. En cuanto al Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia adelantó que “tiene muchas dudas”, en cuanto al texto. Por el lado de María Fernanda Cabal la postura sería en una línea similar.