Normalmente, el 20 de julio es un día de mero trámite en el Congreso. Ese día se eligen formalmente los presidentes para el año legislativo en Senado y Cámara. En casi totalidad de las veces, las colectividades se limitan a elegir al candidato que designó el partido al que le corresponde la dignidad. Este año, el asunto podría ser diferente en ambas corporaciones.



Según los acuerdos a los que llegaron en junio de 2022, a la Alianza Verde le toca la presidencia del Senado en este segundo año legislativo. Por el momento, si nada extraño ocurre, el acuerdo sigue vigente. El problema pasa por la dificultad histórica que tiene esta colectividad para llegar a acuerdos. Las facciones están muy marcadas y hasta el momento no habrían podido dirimir sus diferencias para presentar un candidato único a la plenaria.



En los verdes suenan tres nombres con fuerza y hay un cuarto que también podría dar la sorpresa. Angélica Lozano e Inti Asprilla son los principales contendientes, pero le sigue Iván Name como una posible tercería. Además, ha sonado el nombre del senador Ariel Ávila como otra alternativa.

Inti Asprilla, Angélica Lozano, Ariel Ávila e Iván Name están en la puja. Foto: Archivo

Es muy similar al panorama que había en junio. Sin embargo, en esta ocasión algunos congresistas del Verde señalan que Lozano ha perdido algunos de los apoyos que tenía y que la hacían como la más posible selección en su bancada. Por el lado de Asprilla, sigue siendo la ficha del presidente, pero no tendría suficiente ascendencia en su colectividad. En cuanto a Name, es el de menos reconocimiento, pero esto mismo podría jugarle a su favor.



Ante este panorama, algunos de los senadores de la colectividad consultados apuntaron a que ante la imposibilidad de decidir por un candidato único, llevarían la decisión a la plenaria del Senado. Es algo pocas veces visto, pues normalmente los partidos llegan a los acuerdos necesarios para evitar entregarle la determinación final a otros partidos. “Todo parece que se va a terminar decidiendo en plenaria por la imposibilidad de consenso en una sola candidatura”, expresó uno de los congresistas consultados.



No obstante, otro sector descarta esta posibilidad y dice que este miércoles se reunirán para hablar de este y otro temas y que allí esperan salir con una decisión para una candidatura única. “Llegaremos a plenaria con un solo candidato o candidata”, señaló este sector, que asegura que “debe agotarse cada paso” y hasta descartó una “incapacidad para decidir”.



En caso de llegar al Senado la decisión, el tema pasa por la aceptación que tiene cada uno. Asprilla tiene amplia resistencia en los sectores tradicionales, pero contaría con el apoyo del Pacto Histórico y otros afines al gobierno. En cuanto a Lozano, tiene una amplia aceptación en la mayoría de las bancadas, pero jugaría en su contra un supuesto veto del presidente Petro al ser la pareja de la alcaldesa Claudia López y una molestia histórica de algunos sectores del Pacto por cuenta de la segunda vicepresidencia fallida de Gustavo Bolívar en 2021.



En cuanto a Name, este también es asociado a la movida contra Bolívar y hasta ocupó la vicepresidencia que le correspondía a la entonces lista de la Decencia, pero no tiene tantas resistencias en ese sector. Algunos lo ven como la tercería que podría llegar a dar la sorpresa en la plenaria.

Un panorama similar

En la Cámara, la situación es parecida a lo que ocurre en su corporación hermana. Allí también se plantea que la única salida será que sea la plenaria la que defina su presidente. En este caso, la dignidad le pertenece al Partido Liberal y allí tampoco parece haber acuerdos frente al tema.



En meses pasados se llegó al consenso de que el representante Andrés Calles fuera el presidente en el segundo año. En ese momento, su cercanía con el petrismo y con el expresidente César Gaviria lo favorecía y lo hacía el candidato más viable. Sin embargo, con el fin de la coalición de gobierno, el panorama cambió completamente.



Aunque Calle seguiría siendo el favorito, contaría con el guiño del gobierno, los representantes Carlos Ardila y Julián Peinado han querido salirle al paso a esta candidatura. Estos le apuestan a que la distancia que hay entre el gobierno y buena parte de la Cámara le termine jugando en contra a Calle y los impulse a ellos a la presidencia.



No obstante, sectores cercanos a ambos representantes comentaron que su meta no es que la decisión sea tomada dentro de la bancada liberal sino llegar a la plenaria de la Cámara. La razón sería, de acuerdo con los consultados, que “incluso el peor de los gobiernos puede ganarse 17 votos de una bancada –los liberales son 33-“, por lo que no pueden arriesgarse a que Calle, que contaría con el favor del Ejecutivo, les gane en esta instancia.

Julían Peinado - Andrés Calle - Carlos Ardila Foto: Archivo particular

Por eso, el objetivo de Ardila y Peinado sería llegar hasta le plenaria. Allí tienen la confianza que los sectores contrarios e independientes al gobierno se hagan sentir, como ya lo hicieron en los trámites de la reforma laboral y de la salud. Estos señalarían, según comentan, que la intención no es llevar una presidencia contraria al gobierno, pero que tampoco sea “entregada” a este.



Por otro lado, los cercanos a estos comentan que el asunto pasa por una alianza entre ambos y que alguno de los dos deponga sus aspiraciones. La razón sería, de acuerdo con las cuentas, que si ambos llegan a la plenaria, estos se quitarían votos entre sí y Calle de todos modos les ganaría. Por eso, ambos apuntarían a que el otro se baje de su candidatura para llegar en una candidatura única que recoja los votos contrarios al Ejecutivo.



A semana y media del reinicio del Congreso, parece que las plenarias de ambas corporaciones tendrán que definir a sus presidentes. Es poco común que esto ocurra. Sin embargo, la mala relación que hay de algunos sectores con el gobierno de Gustavo Petro habría favorecido esta situación.