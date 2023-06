Esta semana fue aprobado en su séptimo de ocho debates la reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto en Colombia.



Es la primera vez que una iniciativa con este propósito avanza a este nivel en el Congreso de la República y, según sus autores, Juan Carlos Losada (Liberal) y María José Pizarro (Pacto Histórico) hay buen ambiente para aprobarla. ¿Qué buscan con este proyecto? Conozca las claves de la iniciativa.



(Además: ¿Se podrá regular la marihuana en Colombia? Así va el duro debate en el Congreso)

Si ya es legal consumir marihuana en Colombia, ¿qué busca el proyecto?

La iniciativa busca corregir un vacío jurídico que habría en la legislación colombiana, explicaron los autores del proyecto. Y es que es legal consumir, pero ilegal vender y comprar.



(Además: ¿Por qué están enredadas las reformas de Gustavo Petro y no avanzan en el Congreso?)

Facebook Twitter Linkedin

El 80 % de los trabajadores del proyecto son mujeres. Foto: Prensa Cannabis Medical Company

"Hay una contradicción que estamos tratando de resolver. Es legal consumir marihuana, tener posesión, desde 1986, pero es ilegal venderla y comprarla, entonces los consumidores se ven obligados a tener que recurrir a redes ilegales de narcotraficantes, de traquetos, de jíbaros, para obtener una sustancia que es legal tener. Queremos crear un mercado legal del cannabis. No podemos seguir mandando a los consumidores a redes ilegales que, en últimas, son las que se han lucrado con el prohibicionismo", aclara Losada.



(Le puede interesar: ¿Podrá Petro aprobar sus reformas en medio de la crisis por escándalo de Benedetti?)

¿Cómo será la regulación?

El proyecto busca crear un mercado legal de cannabis en Colombia. Sin embargo, esta reforma constitucional no aclara cómo, ya que esto deberá hacerse a través de una ley que, de ser aprobado el proyecto, tendrá que discutir el Congreso el siguiente semestre.



(En otras noticias: Congreso, ¿en ‘operación tortuga’? Se agota tiempo para reformas del Gobierno)



"Hay varios modelos que se han utilizado en el mundo para la regulación. Hay dos paradigmas esenciales en lo que Colombia va a tener que decidir. El primero tiene que ver con un modelo de libre mercado, que es lo que han hecho Holanda, Portugal, Estados Unidos, Canadá, con muy buenos resultados. Canadá, en el primer año, logró quitarles el 50 por ciento del mercado ilegal a los narcos y siguen avanzando. El modelo uruguayo, que es estatal, ha logrado apenas recuperar un 35 por ciento del mercado ilegal", dice el representante liberal.

Facebook Twitter Linkedin

María José Pizarro y Juan Carlos Losada Foto: EL TIEMPO y Prensa Juan Carlos Losada

Pero este mercado será solo para mayores de edad y la venta seguirá prohibida para menores de edad.



(Le sugerimos leer: ¿La respuesta del fiscal de la CPI sobre Colombia es la que esperaba el Gobierno?)

¿Para dónde irán esos recursos?

La idea es que los recursos se inviertan en programas de salud y de prevención del abuso de sustancias, especialmente entre niños y adolescentes. "Es decir que podríamos redirigir unos recursos que hoy están en la ilegalidad, redirigirlos para poder prevenir el consumo de otras sustancias. Es uno de los grandes mitos de este proyecto", comenta Pizarro.



Además, está especificado que los impuestos se van a quedar en las regiones donde se realicen los cultivos y que históricamente han sido afectadas por los grupos ilegales que dominan el negocio del narcotráfico.

Facebook Twitter Linkedin

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Prensa Christian Garcés

¿Qué dice la oposición?

Algunos congresistas argumentan que va a aumentar el consumo en Colombia y que los menores de edad están expuestos. Argumentan que el mercado legal podría servir para que los ilegales laven dinero y, además, que la ilegalidad no terminará.



(Otra noticia recomendada: Humberto de la Calle dice que 'no hay tal golpe blando' del que habla Gustavo Petro)



"Es una gran mentira que esto va a generar ingresos a la nación. ¿Quién va a comprar la marihuana con IVA? El negocio ilícito va a continuar. De pronto los de estrato alto comprarán en unas tiendas muy atractivas. Pero nuestras familias humildes estarán sufriendo y padeciendo el consumo al caer los jóvenes en adicciones. La otra gran mentira es que el Estado va a controlar el negocio. En países como Canadá y Uruguay, el Estado no logró controlar el negocio. Los narcos tendrán ahora doble negocio, uno legal y otro ilegal. Se mantendrán las peleas por la venta de la marihuana ilegal y se promoverá también la cocaína, entre otros", asevera el representante uribista Christian Garcés.

¿Qué falta para su aprobación?

Antes del 20 de junio tendrá que darse el último debate de la reforma constitucional en la plenaria del Senado. Si es aprobada, pasará a sanción presidencial y si es demandada -generalmente sucede- será revisada por la Corte Constitucional.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA