Doble instancia retroactiva no busca excarcelación masiva: David Vélez

Un día después de haber sido radicado el proyecto de ley que crea la doble instancia retroactiva para aforados, pero que abría la posibilidad de que los condenados por la Corte Suprema quedaran libres apenas impugnaran su sentencia, el senador Álvaro Uribe –quien con otros tres congresistas del Centro Democrático presentó la iniciativa en la secretaría del Senado– dio un reversazo y anunció que el proyecto se volvería a presentar.

De hecho, el uribismo radicó este miércoles de nuevo el proyecto –ya sin el polémico parágrafo que permitía la excarcelación de aforados–, que, entre otros efectos, como lo reveló EL TIEMPO, genera un alto grado de prescripción de procesos fallados por la Corte.



“El proyecto de doble instancia se vuelve a presentar sin el parágrafo del efecto suspensivo porque el interés es proteger un derecho fundamental y no que simplemente se excarcele a unas personas”, escribió en un tuit el senador Uribe, quien dijo este miércoles que él no firmó el proyecto. “Acompañé a los compañeros que lo firmaron porque tengo una responsabilidad política, pero no participo en los debates ni en la votación”.



El reversazo fue cuestionado por senadores como Roy Barreras (‘la U’) y Antonio Sanguino (‘verdes’), quienes advirtieron sobre una posible “impunidad” con la iniciativa uribista.



El representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan David Vélez, uno de los autores del proyecto, le dijo a este diario que la decisión de volver a presentar el proyecto obedeció a que no se quería “desviar” el debate sobre su “esencia”: la doble instancia para los aforados que no pudieron apelar sus condenas.

¿Cómo se subsanó el incidente en el proyecto?



De ninguna manera lo que se buscaba con el proyecto era una excarcelación masiva. La esencia de la iniciativa es garantizar la doble instancia para todos los colombianos. Por ello, y para no desviar el tema fundamental, que es la doble instancia, hemos decidido quitar ese parágrafo y presentar el proyecto de ley igual.



¿Es decir que quienes pidan revisión de condenas no podrían salir de la cárcel mientras se cumple ese análisis?



Ese será un debate en el Congreso. Hemos escuchado a algunos congresistas que piden que se excluya esa posibilidad. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, y lo importante es garantizar el derecho a la doble instancia y al debido proceso.



¿Entonces, no se descarta que en el trámite regrese la excarcelación para quienes impugnen?



Podría ser. Realmente, después de la directriz que tomó la bancada del Centro Democrático, liderada por el expresidente Uribe, consideramos que es innecesario porque se desvía la atención de la esencia de la iniciativa.



¿Qué les responde a quienes dicen que este proyecto es para Andrés Felipe Arias?



El doctor Arias fue una persona condenada en una única instancia y, sin duda, es alguien a quien se le violó un proceso. Pero él no es el único, hay muchísimos ciudadanos, y hemos hablado de 250 casos de aforados a los que se les violó el debido proceso.

¿La retroactividad será hasta 1991 o hasta 1976?



La diferencia está en que el Estado, después de ratificar acuerdos internacionales, estaba obligado desde 1976 a garantizar la doble instancia a todos los ciudadanos, incluidos los aforados. Desde 1991 los aforados contaron solamente con una instancia, pero la obligación está desde 1976.



¿Y si aparece un caso de condena en única instancia entre 1976 y 1991?



Podría recurrir a este derecho fundamental porque, claramente, no se hizo la revisión de condena.



¿Qué opina de que algunos juristas hablen de la posible prescripción de los casos en los que se pida la revisión de la sentencia condenatoria?



Ese será uno de los grandes debates en el Congreso. Lo que podemos decir es que los delitos no van a prescribir si los ciudadanos acuden a este recurso de doble instancia y que sea revisada su condena.

¿Qué pasará con Uribe en el debate del proyecto?

Uno de los principales temas de debate en este proyecto de doble instancia retroactiva en el Congreso será la participación en su trámite del expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe.



Esta colectividad está impulsando la iniciativa, pero algunos sectores han advertido de la relación entre Uribe y su primo Mario Uribe, condenado por ‘parapolítica’ y quien sería uno de los beneficiarios en caso de ser aprobado el proyecto.



Este miércoles, en diálogo con Blu Radio, el expresidente Uribe dijo que ni en sus casos ni en el de su primo, no me tendría que declararse impedido, pero dijo que en todo caso lo hará. “Me abstengo de firmar el proyecto y no voy a participar en el debate en el Congreso”, aseguró.



Explicó que los procesos en su contra por ser “casos posteriores a ese acto legislativo (el que crea la doble instancia en la Constitución), están todos beneficiados con la doble instancia”. En el caso de Mario Uribe argumenta el grado de consanguinidad.

