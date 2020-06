¿A quiénes les aplica ley que cuenta como experiencia las prácticas? 

Al parecer por fin se va a acabar en el país el círculo vicioso que angustia a los recién graduados: que les pidan experiencia profesional para obtener el primer empleo, y que no se lo den por este motivo y sigan sin contar con esa experiencia.



Esto daría un giro debido a una nueva ley que reconocerá como experiencia profesional todo el tiempo que el estudiante realice su práctica laboral. Adicionalmente, se le permitirá a las entidades públicas reconocer económicamente las prácticas, hasta por 1 SMLMV.



Teresa Enríquez, representante a la Cámara por el partido de 'la U' y autora de este proyecto habló con EL TIEMPO.

¿En qué consiste el proyecto?



El proyecto nace a raíz de una necesidad real, bastante triste, difícil e incongruente diría yo en el país y es que hemos invertido mucho en la educación, pero desafortunadamente no habíamos pensado y no se había legislado para esas personas profesionales, técnicas o tecnológicas que apenas salen de las facultades por cuanto cuando ellos quieren ingresar al mercado laboral se les exige experiencia profesional.



Es decir, por orden de ley el periodo de prácticas que debe realizarse en las diferentes carreras para optar al título profesional, técnico o tecnológico legalmente puede considerarse experiencia laboral.



¿Qué ocurre ahora con la nueva ley?



Con esta ley las entidades públicas tendrán que armonizar sus manuales de función con esta ley y la Comisión Nacional de Servicio Civil, que tantas convocatorias ha realizado, tendrá que armonizarlo con esa ley para reconocer esos periodos de práctica como experiencia laboral. No podemos decir que son seis meses u ocho meses, porque depende de la profesión y la carrera, lo importante es que ese periodo será reconocido como experiencia profesional.



Normalmente las empresas piden más de seis meses de experiencia, ¿esto sí va ayudarles a los jóvenes realmente?



Esta ley es de obligatorio cumplimieno para el sector público, pero para el sector privado es diferente por la libertad de empresa y toda la normatividad que acompaña a las empresas privadas, de pronto se dificulta un poco. Pero a partir de la sanción de esta ley la entidad pública deberán permitir y hacer realidad esta nueva legislación. En una entidad pública podría en cualquier estudio previo de prestación de servicios podría aplicarse 6 meses, 8 meses, dependiendo del perfil profesional a contratar.

¿Hay alguna obligatoriedad de que las prácticas tengan un beneficio remunerado?



Sí. La ley establece la obligatoriedad para las entidades públicas de abrir una convocatoria anual para vincular a los diferentes practicantes que quieran realizar su práctica con esa entidad y también faculta a las entidades que dependiendo de sus presupuestos reconozcan gastos de transporte y alimentación a los practicantes, lo que hasta hoy estaba prohibido por cuanto existía una circular de la Procuraduría que impedía el reconocimiento de honorarios a los practicantes.



¿Los practicantes que se gradúen en este mes de junio, ya pueden demostrar como experiencia su práctica?



La ley tiene efecto general inmediato a partir de la sanción presidencial. Y como ley de la República no pierda vigencia como perdería la ley del Plan Nacional de Desarrollo o como un decreto que podría derogarse. Esperamos que el Presidente sancione en estos días esta ley para que las personas que reciben sus títulos en el mes de junio puedan ya gozar de estos beneficios.



¿Cuántos jóvenes se ven beneficiados con esa ley?



Los estudios indican que si se sanciona la ley en estos días beneficia a más de 5 millones de colombianos, sin contar la gente que viene de años atrás que por falta de experiencia no ha podido ingresar al mercado laboral.



Si una persona se gradúa de una universidad en Colombia, pero hace prácticas en el exterior, ¿le aplica?



Aplicaría esta ley porque es un prerrequisito para optar a su título y si se reconoce la práctica en el exterior aplicaría en Colombia.

LUISA MERCADO

