Este martes, en la Registraduría Nacional, se inscribió el comité promotor del referendo provida que busca que los colombianos puedan decidir con respecto al tema del aborto en el país.



El comité está compuesto por nueve congresistas, líderes provida, académicos e integrantes de la sociedad civil. Entre estos, se encuentra el candidato presidencial de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, quien se ha comprometido con "erradicar los abortos" en el país.



(Lea también: John Milton Rodríguez inscribe en la Registraduría el referendo provida).

De acuerdo con el comité, integrado también por los senadores María del Rosario Guerra, Milla Romero, Eduardo Pacheco, Esperanza Andrade y Juan Diego Gómez, el referendo "busca defender el derecho a nacer del que está en el vientre de la madre, proteger la dignidad de la mujer y defender la vida e integridad de los niños colombianos".



Con esta acción el referendo inicia formalmente su trámite y si llega a ser aceptado, habrá un periodo de seis meses para recolectar las firmas a través de los formatos entregados por la Registraduría.



(Le puede interesar: John Milton Rodríguez se comprometió a 'erradicar los abortos' en el país).

El Referendo Provida es una realidad. A partir de este momento iniciamos una gran cruzada nacional para conseguir las millones de firmas que van a defender la vida de los no nacidos. #TodosPorLaVida #ReferendoProVida #JohnMiltonPresidenteVa pic.twitter.com/n0xvLT9PG7 — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) May 10, 2022

El referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Con respecto a la iniciativa actual, se da después de que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 24.



Ahora bien, tras esta inscripción, la Registraduría tiene 8 días hábiles para verificar requisitos, luego 15 días más para expedir la resolución de reconocimiento y los formulario sde recolección de apoyos.



A partir del momento en que el comité promotor haga entrega de los formularios con las firmas recolectadas, el registrador tendrá 45 días calendario para certificar la validez o nulidad de estas, al tiempo que confirmará si el proceso cumplió o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos.



Para que este sea aprobado, las firmas a recolectar deben representar el 5 por ciento del censo nacional que expide la dirección de censo electoral.



El referendo buscará modificar la Constitución en tres puntos concretos que el comité define de la siguiente forma: "la protección constitucional de los colombianos que están por nacer, defensa de la vida desde la concepción, garantía de objeción de conciencia para todas las personas independientemente de que se desempeñen en el sector público o privado".



La bancada provida del Congreso ha asegurado no estar a favor de la decisión reciente de la Corte ni de las tres causales en las que se permitía la interrupción voluntaria del embarazado, establecidas desde el año 2006.



(Siga leyendo: Elecciones: Qué les está haciendo falta a las campañas de los ‘rezagados’).



POLÍTICA