El comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, en diálogo con EL TIEMPO se refirió a la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de citarlo a declarar en lo que tiene que ver con la protección a los excombatientes de las Farc que hicieron parte del acuerdo de paz.



Restrepo comenzó por señalar que este es "un gobierno que respeta la institucionalidad" y dijo que aprovechará ese espacio "para contar todo" lo que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque por el cumplimiento de los acuerdos de paz y por defender la vida de los excombatientes.

El funcionario aseguró que cualquier cifra superior a cero en lo que tiene que ver con el asesinato de excombatientes, "es lamentable".



Tras esto destacó que los victimarios de esas personas en su gran mayoría han sido el Eln, las disidencias y el Clan del Golfo.



"Quiero que se entienda la comparación, porque cualquier cifra superior a cero es lamentable. En otros procesos de paz cuando se llevaban cinco años habían ocurrido más de 3.000 homicidios dentro de los firmantes del acuerdo. En este momento lamentamos los 303 firmantes que han sido asesinados, pero no ahorramos ningún esfuerzo en seguir defendiendo la vida, honra y bienes", señaló el comisionado de Paz.



El funcionario destacó las importantes cifras que ha empleado el gobierno en la defensa y protección de los firmantes del acuerdo de paz y dijo que las dará conocer en la citación de la JEP .



En ese sentido destacó que en el 2018 la Unidad Nacional de Protección tenía un presupuesto presupuesto de $ 490.000 millones al año mientras que hoy está en 1,3 billones de pesos anuales.



Señaló que a 2018 los esquemas de protección de los firmantes estaban por los 50.000 millones de pesos y hoy en día esa cifra asciende a los 200.000 millones de pesos. Agregó que al inicio del gobierno había 600 hombres en los esquemas de protección de los ex integrantes de la guerrilla y ahora son 1.800.



A manera de ejemplo señaló que solamente el esquema de seguridad de Pastor Alape, uno de los ex dirigente de las Farc, "vale anualmente 1.800 millones de pesos".



En ese sentido, Restrepo dijo que el día de su comparecencia ante la JEP les va a decir a los colombianos cuánto es lo que vale el esquema de seguridad no sólo de Alape sino de otros dirigentes de esa esa exguerrilla, "para que el pueblo colombiano entienda todos los esfuerzos que hacen como sociedad y nosotros como gobierno para proteger la vida de los firmantes".



"Es muy buena la citación porque les vamos a explicar todo lo que este gobierno ha hecho y ha utilizado para proteger la vida de los excombatientes", agregó Restrepo, quien dijo que está "feliz porque voy a ir allá a contarle al país todo lo que este gobierno ha hecho y todo lo que se ha protegido a los firmantes".



