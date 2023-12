Reforma laboral: Comisión Séptima de la Cámara aprobó 14 artículos del proyecto 

La ponencia positiva de la reforma laboral fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara con 14 votos por el sí y 7 por el no. Este paso permite dar inicio a la discusión a del articulado del proyecto.



(Puede leer: Petro le responde al presidente del Senado con una acusación que eleva la tensión)

La iniciativa, que tiene un total de 98 artículos, fue expuesta en la mañana de este jueves 14 de diciembre en esta comisión que debe encargarse del primer debate de este proyecto que se hundió por falta de tiempos en el pasado periodo legislativo.



En la sesión se votó el primer bloque de artículos que fueron aprobados con 14 votos por el sí y 6 por el no. Entre ellos el 2, 3 11, 21, 23, 30, 33, 37, 42, 45, 56, 57, 58, 59.

Con 14 votos a favor y 7 en contra la Comisión VII de @CamaraColombia aprueba la ponencia de la #ReformaLaboralYA del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/6CyjaNyAeL — MinTrabajo (@MintrabajoCol) December 14, 2023

La representante María Fernanda Carrascal, una de las ponentes, celebró la votación mayoritaria que permitió aprobar la ponencia. "Es un primer paso fundamental en el avance hacia las garantías de trabajo digno y decente para las familias trabajadoras del país", aseguró.



Andrés Forero, representante del Centro Democrático, por otro lado manifestó sus reparos frente al proyecto y aseguró que le preocupa que la iniciativa no genere incentivos para generar nuevos empleos. "Tampoco propicia suficientes elementos para garantizar la formalización en el país", aseguró.

¿Qué propone la reforma laboral?

El proyecto propone que la jornada nocturna irá desde las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche, como es en la actualidad. Igualmente, el recargo dominical y festivo no será del 75 por ciento sino del 100 por ciento y su implementación será gradual.



También quedó igual la licencia de paternidad. Esta aumentará de manera progresiva hasta llegar a 12 semanas en el 2026, así: en el 2024 subirá a ocho semanas, en 2025 llegará a 10 semanas y en 2026 a 12 semanas.



Sobre las plataformas digitales de reparto, el texto sigue diciendo que hay dos tipos de relación posible. La primera es a través de un contrato independiente, en donde las plataformas pondrán el 60 por ciento del aporte de salud y el 60 por ciento de pensión y el trabajador el 40 por ciento restante, respectivamente. Igualmente, las plataformas pagarán el 100 por ciento del aporte en riesgos laborales.



Entre los cambios que trae el nuevo texto está que dice que el Gobierno podrá destinar recursos del Presupuesto General de la Nación para incentivar la contratación de aprendices.



Igualmente se especifican las cuotas de aprendices en las empresas y se dice que las empresas obligadas a cumplir la cuota tendrán que cancelar al Sena un valor mensual que corresponderá a dos salarios mínimos mensuales por cada aprendiz que no contraten.



(Más información: Lo que trae la ponencia para el primer debate de la reforma laboral)

REDACCIÓN POLÍTICA