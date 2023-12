Comisión Segunda del Senado cita a debate de control político al canciller Álvaro Leyva

"El señor Canciller no ha dado la cara nunca, ni escogiendo él mismo la fecha". Esas fueron las palabras del senador Lidio García, presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, quien citó al canciller Álvaro Leyva a un debate de control político la próxima semana.



García indicó que la citación quedó establecida para el miércoles 13 de diciembre a las 9 de la mañana. En su intervención se mostró molesto por las veces en que han citado a Leyva y este no ha asistido.



En esta oportunidad, el debate será por la controversia que hay alrededor de la nueva licitación para el millonario contrato de la producción y distribución de los pasaportes. Esta polémica, que viene de hace meses, volvió a estar en el centro de la atención pública esta semana tras la renuncia de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado hasta el 18 de diciembre.

Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, Martha Lucía Zamora, jefa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Jorge Leyva, hijo del canciller. Foto: Archivo particular

Y es que mientras el canciller Leyva, por instrucción del presidente Gustavo Petro, insiste en que se debe hacer una nueva licitación para escoger a una empresa, Zamora sugirió llegar a un acuerdo con la compañía Thomas Greg & Sons (que actualmente tiene el contrato).



Lo anterior porque Thomas Greg & Sons está planeando una demanda contra el Estado y de paso, cobrar una millonaria suma por la decisión de la Cancillería de declarar desierta la pasada licitación en la cual ellos cumplían con todos los requisitos y obtuvieron el mayor puntaje.



Pese a esto, dicho proceso se cayó porque al final solo quedó un solo oferente y el jefe de Estado ha insistido en que eso no puede pasar en su Gobierno.



La controversia aumentó luego de que el Reporte Coronell, de La W, publicó un informe en el cual se señala que el canciller Leyva gritó a Zamora en Casa de Nariño. Presuntamente, en esa conversación le reclamó y le dijo: "Usted no cuida al Presidente".



La abogada y directora de la entidad anunció su retiro tras incidente con el canciller Álvaro Leyva. Foto: Andje / Presidencia

Luego le dijo: "Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (...). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente".



Después el presidente Gustavo Petro negó que su ministro le hubiera gritado a la directora de la Agencia Jurídica del Estado y además dejó ver su desacuerdo con la forma como Zamora estaba participando en ese proceso. "No permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados", señaló. El propio jefe de Estado, días después desde Dubai, indicó que le pidió la renuncia a la funcionaria porque no estaba de acuerdo con su labor.

"Jamás me habían pedido la renuncia como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m. y me la reiteraron a las 5:00 p.m. No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo", dijo por su parte Zamora en sus redes sociales.



La aún directora, por otro lado, hizo una denuncia de que supuestamente hubo una reunión en Paris entre el hijo del canciller, Jorge Leyva, con funcionarios de la Cancillería y algunos interesados en el contrato de los pasaportes.



Sin embargo, tanto Leyva como Juan Carlos Losada, director jurídico del Ministerio, negaron que en el encuentro que efectivamente tuvieron se hubiera hablado de ese tema.



