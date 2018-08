Comisión Primera del Senado, un escollo para gobierno de Iván Duque

La conformación de fuerzas políticas en la Comisión Primera del Senado, oficializada este martes, será uno de los primeros escollos que tendrá que superar el gobierno del presidente electo, Iván Duque, si quiere sacar adelante su agenda de proyectos en el Congreso.

La importancia de esta Comisión radica en que por ella deben pasar las reformas constitucionales y todos los proyectos de ley relacionados con temas políticos, electorales y de paz, asuntos en los cuales el nuevo gobierno ha anunciado que presentará varias iniciativas.



Para este Congreso, la Comisión Primera del Senado pasó de 19 miembros a 22, de los cuales hay al menos 10 que no se han manifestado muy amigos, por el momento, del gobierno. Ese grupo de 10 lo encabezarían los tres senadores de Cambio Radical: Temístocles Ortega, Germán Varón y Rodrigo Lara.



Esto a partir de que hace dos semanas Cambio Radical hizo una alianza con ‘la U’ para protestar por la manera como los uribistas estaban manejando la destinación de las presidencias de Senado y Cámara e incluso pusieron a tambalear la elección de Ernesto Macías como presidente del Congreso.



Pocas horas antes de que se instalara el Legislativo, el pasado 20 de julio, estas dos colectividades aceptaron firmar un acuerdo para apoyar a Macías, pero no sin antes salir bien libradas en la destinación de dignidades en el Capitolio.

Ahora, tras los acuerdos de este martes, a Cambio Radical, en la Comisión Primera lo acompañarían cinco senadores que estarán en la oposición: Angélica Lozano e Iván Name, de los ‘verdes’; Alexánder López, del Polo, y Carlos Antonio Lozada, del partido Farc.



A ellos se suma Gustavo Petro, excandidato presidencial que ocupa una curul en el Senado por haber quedado en el segundo lugar en esos comicios.



A este bloque opositor podrían unirse dos senadores de ‘la U’ que no acompañaron la elección del candidato presidencial uribista y que no generan demasiada simpatía entre los integrantes del Centro Democrático: Roy Barreras y Armando Benedetti.

Los dos son vistos por sectores uribistas como los protagonistas número uno de la famosa ‘mermelada’ a la que habría acudido el gobierno saliente para sacar adelante su agenda legislativa.



El primer pulso que se vería entre el nuevo gobierno y este bloque de partidos en la Comisión Primera del Senado vendría por cuenta de los ajustes al acuerdo de paz, al cual podrían sumarse otros dos senadores que han apoyado los diálogos con las Farc: Luis Fernando Velasco, liberal, y Roosevelt Rodríguez, de ‘la U’.



Si se conforman estas mayorías, este grupo de partidos podría sumar 12 senadores y tendría el control de la Comisión Primera, un bloque duro de vencer para el nuevo gobierno.



