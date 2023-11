Comisión de Ética no resolvió recusación de 'verdes': ¿se debatirá reforma de la salud?

La reforma de la salud será debatida este martes, así aparece en el orden del día de la plenaria de la Cámara. La sesión estaba citada inicialmente para la una de la tarde, pero ya se aplazó para las 3 p. m. Sin embargo, más allá del cambio de horario, las dudas sobre la sesión de hoy es la ausencia de la bancada de la Alianza Verde.



Los 13 representantes de Cámara 'verdes' fueron recusados para participar en el debate de la reforma de la salud debido a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Este, a su salida de la Casa de Nariño tras la reunión con el expresidente Álvaro Uribe, el miércoles pasado, lanzó unos duros comentarios en contra de dicho partido que fueron aprovechados para recusarlos.



La declaración de Jaramillo cuestionó que los 'verdes' han recibido burocracia en el Gobierno, pero esto no se ha traducido en apoyos a la iniciativa. Las palabras del ministro de Salud fueron interpretadas como un intercambio de favores para tratar de cambiar las posiciones de dicha colectividad: cargos por votos.

Sigue el trámite en el Congreso de la reforma a la salud.

Ante dicho mensaje, contrarios al proyecto presentaron una recusación en contra de todos los miembros de la Alianza Verde que son parte de la discusión ante el supuesto conflicto de intereses en el que incurrirían según expresó el ministro Jaramillo. La recusación llegó al cierre de la jornada del viernes y no ha sido resuelta por la Comisión de Ética de la Cámara, como lo confirmaron algunos de sus miembros.



En redes sociales, uno de los miembros de la célula, el representante Juan Espinal, confirmó que no se han reunido para discutir el recurso. "Como integrante de la Comisión de Ética de la Cámara no he recibido citación alguna para tramitar la recusación presentada contra los representantes del partido Verde, por lo tanto hoy no se podría debatir y votar la reforma de la salud", dijo el representante del Centro Democrático.

#IMPORTANTE como integrante de la Comisión de Ética de la @CamaraColombia no he recibido citación alguna para tramitar la Recusación presentada contra los Representantes del Partido Verde, por lo tanto hoy no se podría debatir y votar la Reforma a la Salud.



O será que le van a… — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) November 28, 2023

La sesión podrá llevarse a cabo, pero los miembros de la Alianza Verde tendrían que salirse. Como están recusados, podrían incurrir en faltas disciplinarias si participan en el debate sin resolverse dichos recursos. Aunque varios de dicha colectividad se han manifestado en contra de la reforma, el Ejecutivo también perdería votos a favor del proyecto.

Sigue el trámite en el Congreso de la reforma a la salud

De esta forma, se pone en duda que se vaya a llevar a cabo la sesión. Es más, como tiene tres días la Comisión de Ética para resolver el recurso, la espera se puede extender hasta el jueves.