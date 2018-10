Cumbre de poderes para armonizar la justicia para la paz

Actores de los tres poderes (Congreso, Gobierno y Justicia) se reunirán este miércoles en una cumbre con el propósito de explorar caminos que conduzcan a la armonización de las relaciones entre la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Se trata de un esfuerzo promovido por la Comisión de Paz del Senado, en atención a hechos recientes en los que la Fiscalía y la JEP han llegado a enfrentamientos por las competencias de sus respectivas jurisdicciones que podrían afectar el curso de los acuerdos.



Al encuentro asistirán, entre otros: el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; la presidenta de la JEP, Patricia Linares; el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos; Juan Carlos Cortés, viceprocurador general, y la Comisión de Paz del Senado.



Lograr que todos estos actores aceptarán reunirse para abordar un tema tan sensible no fue fácil. Para tener una idea de lo complejo que resultó concretar la cita, vale la pena señalar que una de las primeras discusiones fue dónde se realizaría la reunión. Se buscó entonces un escenario neutral, y se acordó que el encuentro sea realizado en el Capitolio, la sede del Congreso.



Tampoco fue fácil definir con total rigor el objetivo del encuentro. Aunque todos coinciden en algunos aspectos generales, como que la idea es “armonizar las relaciones” entre la JEP y la Fiscalía, cada uno tiene sus propios puntos de vista.



Fuentes de la JEP admitieron, por ejemplo, que su presencia en la cumbre se justifica por ser este “un espacio de reflexión y diálogo con el propósito de fortalecer el proceso de paz y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

El procurador Fernando Carrillo considera que es una oportunidad para “adecuar y mejorar la institucionalidad de la JEP sin desconfigurarla”. De hecho, planteó asuntos como los informes sobre procesos en los que estén comprometidos exguerrilleros y el trámite de traslados de expedientes entre jurisdicciones, así como “la adopción de criterios internos en temas como recursos procesales y términos de las actuaciones en la JEP”.



Al fiscal Néstor Humberto Martínez, uno de los grandes protagonistas de la cumbre, le gusta este encuentro porque cree que de allí podrían salir conclusiones, como la de que es necesario que la JEP y la Fiscalía aseguren que sus actuaciones no son interferencias ni de un lado ni del otro. EL TIEMPO estableció que el fiscal plantea llevar a la reunión temas como la situación de los proyectos productivos para reinsertados y una propuesta para que solo quienes cumplan con los programas de sustitución puedan mantener los beneficios del acuerdo.



El senador Roy Barreras (de ‘la U’), promotor del encuentro en su condición de presidente de la Comisión de Paz, dijo que este “tiene como objeto encontrar soluciones de arquitectura inter-institucional que eviten choques entre las distintas instituciones encargadas de garantizar la verdad, la justicia y la no repetición en favor de las víctimas”.



Su colega Iván Cepeda, del Polo, dijo que la reunión “está llamada a fortalecer el proceso de paz y lograr el buen entendimiento entre las distintas instancias judiciales para lograr la verdad, la justicia y reconciliación”.



Aunque aún se nota el celo de cada institución de proteger sus espacios en derecho, hay puntos en los que la mayoría comienzan a coincidir. Por ejemplo, en la conveniencia de que los terceros (particulares que tuvieron vínculos con el conflicto) se sometan directamente a la JEP, y que podría ser uno de los ajustes.



Este es el primer esfuerzo de fondo que actores de primera línea de los poderes realizan para encaminar el rumbo del acuerdo de paz.

Voces

Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General acudirá a este encuentro con un propósito constructivo y espera que la institucionalidad para la justicia salga a delante para bien del país”.



Richard Aguilar

Senador de la República

La cumbre es para mejorar la confianza tanto de la JEP como de los partidos que forman parte del Congreso, incluso de la oposición, tras los últimos hechos con la JEP”.



Fernando Carrillo

Procurador general

“La JEP es una institucionalidad nueva en el orden nacional y tenemos la tarea impostergable de velar por su adecuada implementación y adaptación a la realidad”.



JEP

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

“Será un espacio de diálogo, no de coordinación para ajustes. Obviamente, menos para tratar casos concretos ni para discutir los procedimientos ante la JEP”.



Roy Barreras

Senador de la República

“La idea es determinar una agenda de trabajo para hacer los ajustes que sean necesarios, inclusive del orden legal, para evitar los choques o los desencuentros entre las instituciones”.



Iván Cepeda

Senador de la República

Espero que la reunión del miércoles fortalezca el proceso de paz y logre el buen entendimiento entre las distintas instancias judiciales para que haya verdad, justicia y reconciliación”.



