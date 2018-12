Comisión de Paz del Senado pide libertad Santrich

Un amplio grupo de congresistas de la Comisión del Paz del Senado le pidió este miércoles a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumir el caso de Jesús Santrich, quien se encuentra preso por un posible caso de narcotráfico, y no extraditar al exguerrillero.

“Consideramos que la JEP, como ordena la ley, debe evaluar la conducta de este ciudadano y consideramos que seguramente la JEP va a sentar jurisprudencia”, expresó el senador de ‘la U’ Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz.

Fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol por petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de haber pactado un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país.



La Comisión de Paz consideró en su comunicación que Santrich no debe ser extraditado, pues “los derechos a las víctimas, el derecho a la verdad están por encima de los casos individuales de extradición en todos los casos, aun cuando el individuo sea culpable de lo que se le endilga”.



“Si corresponde a la jurisprudencia que existe, por supuesto, (Santrich) no puede ser extraditado y al ser su captura exclusivamente con fine de extradición, deberá continuar su proceso de reintegración no solo en libertad sino ocupando la curul que le ha otorgado la Constitución”, dijo Barreras.



POLÍTICA