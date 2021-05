Comisión de Paz del Congreso viaja de urgencia a Cali

Miembros de la Comisión de Paz del Congreso viaja en la mañana de este lunes a la ciudad de Cali "para contribuir que se garantice el derecho a la protesta, que la Fuerza Pública respete los Derechos Humanos, y se detenga la violencia". Los legisladores anunciaron que llevarán acompañamiento internacional.

Así, por ejemplo, el senador Iván Cepeda dijo que discutirá con las autoridades las denuncias de la población, escuchará a las organizaciones sociales a la minga Indigena y hablará con los jóvenes.



"@ComisiondePaz abordando hacia Cali con observadores internacionales de Reino Unido (@JFColombia);USA (@USIP); Alemania (Instituto Colombo-Aleman para la Paz

@CAPAZ. Vamos a escuchar a la gente y a las instituciones y a ayudar a construir soluciones dialogadas a la crisis", informó, por su parte, en su cuenta de Twitter el senador Roy Barreras.



"No podemos permitir un Estado claudicante ni fallido. Con delegación del Senado viajo a Cali 6 am. Escucharemos a ciudadanos, jóvenes, autoridades locales y nacionales, ONG, @FFMM y @PoliciaColombia. #MarchasSibloqueosNo No más bloqueo, sitio y secuestro de Cali y suroccidente", aseguró, entre tanto, Rodrigo Lara.



”Es necesario encontrar una salida a esta situación que se se está viviendo en Cali, que se ha convertido en un laboratorio del terror, donde la Fuerza Pública está practicando toda clase de métodos que buscan aterrorizar a la población", agregó Cepeda.



"Escucharemos las denuncias, las vamos a documentar, pero también buscaremos mediar para que no sigan ocurriendo estos hechos tan lamentables”, dijo el dirigente de izquierda.



