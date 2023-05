En la mañana de este miércoles hubo gran polémica en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pues, la noche anterior, el Senado hundió un artículo, el octavo, que buscaba que las 67 recomendaciones de la Comisión de la Verdad fueran vinculantes.



Las 67 recomendaciones de la Comisión de la Verdad incluyen cambiar la elección del fiscal, reducción del pie de fuerza, privilegiar el juzgamiento de nacionales a la extradición, pasar la Policía al Ministerio del Interior, entre otros temas. El artículo 8 proponía que se declararan vinculantes todas las recomendaciones, sin hacer salvedad la una de la otra o de las implicaciones de su realización.

Fue este último factor el que llevó al Senado a darle el no a dicho artículo. Esta posición fue impulsada por Cambio Radical, especificamente los senadores David Luna y Carlos Fernando Motoa.



“Logramos eliminar el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo que pretendía incluir 67 modificaciones de la Comisión de la Verdad, como cambiar la elección del Fiscal General de la Nación, sacar la Policía del Ministerio de Defensa, crear el Ministerio de la Paz, cambiar la política de drogas en el país sin los debates necesarios, sin la profundidad de que las diferentes comisiones y congresistas nos pronunciamos, era un solo artículo que querían meter a pupitrazo y donde buscaban modificar la política antidrogas del país”, fueron las palabras de Motoa tras la eliminación del artículo.

Hoy tumbamos uno de los 'micos' que el Presidente @PetroGustavo pretendía incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Querían hacer vinculantes las 67 recomendaciones de la @ComisionVerdadC para el Estado. ¡Con un sólo artículo, por la puerta de atrás y a pupitrazo! — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) May 3, 2023

El rechazo a ese punto era esperable en los partidos de oposición, pero llamó la atención que en la lista de votantes de la proposición de hundimiento estuvo el senador Humberto de la Calle, exjefe negociador de los acuerdos entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc. A él le cuestionaron su apoyo a la paz cuando votaba en contra de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, órgano que ayudó a crear.



De la Calle se defendió señalando, en primer lugar, que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no necesariamente eran un desarrollo del acuerdo de la Habana. Incluso aseveró que muchos de los temas contemplados por dichas sugerencias fueron desechados en la mesa de negaciones.

De la Calle considera un avance incorporar las decisiones de paz en el Plan Nacional de Desarrollo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"Aquí hay 67 propuestas que son buenas, otras malas y otras inoportunas. Nada tiene que ver con PND", dijo De la Calle a El Tiempo. Luego expresó que consideraba que la aplicación de las sugerencias no podían llevarse a cabo de esta forma, pues muchas eran de orden constitucional. Incluso señaló que no es tiempo de hablar de cambio en la elección del fiscal, cuando se tiene que hacer en menos de un año, y tampoco debe pensarse en la reducción del pie de la fuerza ante la situación de orden público del país.



"Incorporar por vía PND una agenda nacional inoportuna va a ser inoportuno", expresó Humberto de la Calle, que luego señaló que se puede aplicar lo pedido por la Comisión, pero "con calma". "En medio de mi admiración de la comisión, es inconveniente aprobarlo ahorita", concluyó el senador.



En la tarde de este miércoles, De la Calle también publicó una serie de videos en los que explicó su decisión.



"Muchas de las recomendaciones son desarrollos posteriores al Acuerdo y deberían tramitarse por leyes o decretos e incluso discutirse de manera abierta. La Comisión puede dar recomendaciones pero estas no pueden ser vinculantes y muchas de ellas no deberían hacer parte del PND", se lee en uno de sus trinos.

Contribuí a crear la @ComisionVerdadC y reconozco su importancia, pero en este caso es necesario establecer un ejercicio de ponderación y reconocer que hay recomendaciones buenas pero que otras son sumamente inoportunas. Les explico: pic.twitter.com/Tddtq0meqC — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 3, 2023

Esta posición fue nuevamente criticada el miércoles en la plenaria de la Cámara. La representante Maria Fernanda Carrascal destacó que el senador es "una autoridad", pero que ya se ha equivocado antes, por lo que no puede servir de referente en esos temas.

En la @CamaraColombia aprobábamos el artículo 8 del #PND honrando los compromisos adquiridos por el Estado en el Acuerdo de Paz y en la implementación de las recomendaciones de la @ComisionVerdadC. No triunfaron las mentiras de los enemigos de la PAZ.



Comparto mi intervención👇🏾 pic.twitter.com/ynqFkZ9dUB — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) May 3, 2023

El pronunciamiento se dio en medio del debate del artículo octavo en Cámara. En esta corporación, el Centro Democrático intentó hundir el artículo bajo el argumento de que se creía que creaba una nueva comisión de la verdad.



Los sectores afines al Gobierno rechazaron esta postura y aseguraron que estaba alejada de la verdad. Sin embargo, aceptaron que eran lógicos los temores expresados, por lo que la representante Katherine Miranda propuso una fórmula para acatar las recomendaciones pero con el condicionante de "temas de viabilidad, competencia y capacidades de conformidad a las limitaciones establecidas por la Constitución".



Esta modificación permitió que el artículo saliera adelante. Más de 97 representantes acogieron la propuesta de Miranda, y la consideraron adecuada. Solo hubo unas pocas voces que llegaron a cuestionar la proposición porque la consideraron como la forma de no cumplir con los pedidos de la Comisión de la verdad.



Con la determinación de la Cámara, ahora serán los conciliadores los que decidan si el artículo número 8 sobrevive tal como lo propuso la representante Miranda o si se hunde, como ocurrió en Senado. Se espera que este jueves se defina El futuro de la propuesta.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

