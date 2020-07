Comisión de Ética del Senado no puede investigar a Eduardo Pulgar

La Comisión de Ética del Senado no podrá procesar al senador por 'la U' Eduardo Pulgar, quien está relacionado con un escándalo de supuesta corrupción.



El congresista aparece en un audio que reveló el periodista Daniel Coronell y en el habla de un presunto soborno que le estaría ofreciendo a un juez provisional para lograr su favorecimiento en algunos asuntos relacionados con una universidad, en la Costa Caribe.



De acuerdo con el senador por Cambio Radical Carlos Araham Jiménez, presidente de la Comisión de Ética, la célula congresional no puede hacer nada ante estos hechos.



"La Corte Suprema de Justicia definió, en un conflicto de competencias de teníamos con la Procuraduría, que los actos que fueran por fuera del Congreso y que fueran por corrupción o algún delito parecido deberían ser juzgados por la Procuraduría", afirmó Jiménez.



Como los actos que supuestamente cometió Pulgar no están directamente relacionados con el Congreso ni fueron cometidos en el recinto del Capitolio, sus presuntas faltas deben ser conocidas por el Ministerio Público, el cual determinará si debe haber sanciones disciplinarias o no.

