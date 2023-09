La Comisión Primera del Senado aprobó este martes, en primer debate, el Acto Legislativo que busca garantizar el reconocimiento y pago de la mesada 14 para los miembros de la Fuerza Pública.



El proyecto de Acto Legislativo fue aprobado por unanimidad y ahora tendrá que superar siete debates más, tres en Senado y cuatro en Cámara.



"Por diversas lecturas se puso en entredicho diversos derechos de la fuerza pública, como el derecho a la mesada 14, derechos que son mínimos para su rol. Hay que pensar en generar incentivos para ellos por su sacrificio", agregó el senador Alexander López Maya.



Desde los partidos de oposición también se manifestaron a favor del proyecto de Acto Legislativo.



"Constantemente se habla del déficit de fuerza pública, pero no se habla de incentivos para esta profesión. Lo mínimo que podemos hacer por quienes enfrentan a los delincuentes es garantizar la mesada 14", señaló el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.



Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, señaló: "Considero loable que lleguemos a acuerdos frente a posiciones diferentes, pero no estoy de acuerdo en que se use esta oportunidad por el Gobierno ya que son ellos quienes han estado contra la fuerza pública".

Por unanimidad, la Comisión @PrimeraSenado votó SÍ y aprobó en primer debate el Acto Legislativo que busca garantizar el reconocimiento y pago de la mesada 14 para los miembros de la Fuerza Pública.



¿Qué es la mesada 14?

La mesada 14 es un pago adicional que reciben algunos veteranos de la Fuerza Pública, que se estableció en el artículo 142 de la ley 100 de 1993 y se mantuvo vigente hasta el 2011 para quienes tuvieran una pensión de hasta 3 salarios mínimos.



Hay que recordar que hace unos meses el Ministerio de Defensa había informado que la mesada 14 no se pagaría este año por cuenta de una decisión de julio de 2021 del Consejo de Estado, ratificada en julio de 2022, que había suspendido el pago hasta tanto se resolviera de fondo una demanda.



Sin embargo, días después, el ministro Iván Velásquez notificó que el Consejo de Estado había revocado la medida cautelar que suspendió el pago de la mesada 14 para los pensionados de la Fuerza Pública.

Luego de ese episodio, Velásquez presentó ante el Congreso de la República dos proyectos de ley que están destinados a mejorar las condiciones de vida de todos los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, además del personal que presta el servicio militar obligatorio.



Señala el Ministerio que, este proyecto trae beneficios para cerca de 90.000 miembros, entre afiliados de las Fuerzas Militares y sus familias, incluidos aquellos que requieran servicios de cuidadores.



También, ampara a más de 116.400 beneficiarios de la Policía a cargo de la Caja de Sueldos de Retiro (CASUR); a 13.889 beneficiarios a cargo de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.



Y obvio, beneficiará a los 30.500 familiares de uniformados que fallecieron en servicio activo a cargo de la Policía.

