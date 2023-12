Comienza trámite de la reforma laboral: anuncian su debate en Comisión Séptima Cámara

La reforma laboral comenzara oficialmente su trámite en la Comisión Séptima de Cámara. Hace dos semanas fue radicada su ponencia y ahora fue anunciada. Esto quiere decir que el proyecto entró en la agenda de la célula para su discusión, que, dependiendo tiempos, podría comenzar esta o la otra semana.



En la sesión de este martes, la secretaría de la Comisión Séptima anunció el proyecto, esto quiere decir que lya está lista para que sea defendido por sus ponentes. Sin embargo, al igual que el semestre pasado, la iniciativa comienza con un panorama adverso.



La ponencia de la reforma fue radicada sin mayores avisos y solo contó con la firma de tres de los ocho ponentes designados por la mesa directiva. Esto implica, con un análisis simple, que la iniciativa no tiene el apoyo ni siquiera de la mitad de los ponentes, por lo cual esto se puede extrapolar a la Comisión y decir que tendrá una favorabilidad bastante ajustada para ser aprobada en su primer paso en el Congreso.

Plenaria del Senado - Radicación reforma laboral Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO - Ministerio de Trabajo



Un escenario muy similar tuvo el proyecto de reforma laboral el semestre pasado. En esa ocasión, la iniciativa contó con una firma más, la del conservador Alexander Quevedo. Más allá de que esta rubrica le hizo enfrentar un proceso disciplinario en su partido, el apoyo del azul no se tradujo en votos y la iniciativa ni siquiera pudo ser debatida en la Comisión.



El proyecto de reforma laboral se hundió el semestre pasado ya que el texto nunca pudo tener el quórum suficiente para su discusión. Con la cifra de firmantes en esta ocasión, se presume que los apoyos estarán igual o más ajustados que hace siete meses.



Contrario al semestre pasado, en esta ocasión, la reforma laboral no ha tenido la misma visibilidad. En su primer trámite, hubo un gran evento en Casa de Nariño para su radicación, que incluyó marchas de los sindicatos, y luego hubo una rueda de prensa para el momento en que se radicó la ponencia.



En esta ocasión, se ha tratado de quitarle notoriedad al proyecto. En primer lugar, su radicación se hizo sin mayor parafernalia. Apenas la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lo radicó con unos pocos afines en la secretaría de Cámara, acción de la que quedaron unas pocas fotos. En cuanto a la ponencia, su presentación a la comisión se hizo sin mayores avisos en una tarde de viernes.