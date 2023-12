Comienza oficialmente trámite de la reforma laboral: niegan ponencia de archivo

La Comisión Séptima de Cámara dio inicio oficial al trámite de la reforma labora con la discusión y votación de la ponencia de archivo. Con una votación de 13 en contra y 5 a favor, la célula mantuvo con vida el proyecto de origen gubernamental.

Los representantes Andrés Forero (Centro Democrático) y Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical) fueron los encargados de presentar la propuesta de archivo. Estos fundamentaron su petición en que el proyecto no cumple con las necesidades empresariales actuales: aumentar los puestos de trabajo y brindar mayor seguridad al trabajador.



Los representantes contrarios al gobierno señalaron que estudios del Banco de la República han alertado que el proyecto no solo no crea puestos de trabajo, sino que es muy probable que los destruya. En ese mismo sentido, usaron las palabras del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.



En un video, presentado por el representante Forero, el ministro expresó que algunas de las medidas de la reforma no destruían empleo pero hacían que fuera muy probable que muchos de los trabajos formales pasaran a la informalidad. Para el del Centro Democrático, lo dicho por Bonilla era un ejemplo de la inconveniencia del texto presentado por el Gobierno.



Otros sectores, como los conservadores, expresaron que están en contra de varios de los puntos de la reforma laboral pero que acompañan algunos de sus ejes centrales por lo que no votaron de forma positiva la ponencia de archivo. Sin embargo, varios de los sectores independientes del gobierno coincidieron en sus preocupaciones frente al apartado colectivo.



Las preocupaciones van sobre todo en aspectos como la cantidad mínima para convocar un huelga o si los sectores de servicios públicos pueden participar de estas.

Sin embargo, varios señalaron que estas objeciones las presentarán en el momento del debate.



Es la primera vez que el proyecto alcanza a ser discutido oficialmente en la Comisión Séptima. Hace un semestre, debido a falta de quórum, ni siquiera se pudo discutir la propuesta para archivarlo. Ahora queda la discusión de la ponencia positiva. Se espera que las discusiones comiencen este jueves. El 16 de diciembre finaliza el primer semestre de la segunda legislatura, por lo que el proyecto debe estar aprobado antes de esta fecha. Sin embargo, esta iniciativa abre la puerta a la convocatoria de sesiones extras.