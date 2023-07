Este jueves 20 de julio empieza una nueva legislatura en la que serán protagonistas las ‘reformas sociales’ –salud, pensional, laboral y, ahora, educación– que el presidente Gustavo Petro impulsa para lograr lo que él llama “cambios estructurales” en el país. Pero a escasos cuatro días del arranque del Congreso, en el ambiente político gravita la sensación de que al Gobierno lo cogió la noche y aún no tiene un plan de acción claro para sacarlas adelante.

Eso se vio el pasado viernes, en la reunión que el propio Presidente convocó con la bancada del Pacto Histórico en Cámara. Petro tampoco llegó a esa cita y los parlamentarios oficialistas fueron sorprendidos con la noticia de que la reforma laboral, que en la pasada legislatura se hundió por trámite, aún no será radicada en el Capitolio. Muchos de ellos, a su vez, están por aplazar la presentación de la reforma de la Ley 30, que regula la educación superior y que el jefe de Estado ordenó radicar, contra viento y marea, el mismo 20 de julio.



(Le recomendamos: ¿Por qué el fallo de La Haya es una victoria clave para Colombia?)



Hace un año, en las previas del periodo legislativo, Petro se mostraba sólido de cara al nuevo Congreso. Aún sin asumir la Presidencia, pero cabalgando en sus resultados electorales, se movió y armó una poderosa coalición a la que llegaron los partidos tradicionales: ‘la U’, Liberal y Conservador. Con ellos se aseguró el voto de 75 de los 106 senadores y 125 de los 186 representantes a la Cámara.



Esas mayorías, un gabinete al que integró figuras de prestigio como José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria y Alfonso Prada y la eficaz tarea de Roy Barreras como gran operador político en el Congreso, le dieron al Gobierno una primera mitad de legislatura casi perfecta.

Hoy son otros tiempos. El Gobierno dilapidó sus mayorías parlamentarias. A horas del inicio de la legislatura sigue la puja por las mesas directivas de Senado y Cámara, y esta vez no parece que sea suficiente el guiño del Presidente para inclinar la balanza. Por pactos políticos, en esta etapa las presidencias de ambas corporaciones ya no serán para el Pacto.



Y a esto se suma que a la vuelta de la esquina están las elecciones territoriales, que en el plano legislativo tradicionalmente se manifiestan con ausentismo y poca disciplina de unos congresistas que se ocupan haciendo campañas por sus fichas en las regiones.



“El primer reto del Gobierno debería ser lograr que las presidencias de comisiones estén en cabeza de congresistas que, así no sean del Pacto, les sean afines”, dice el analista Gabriel Cifuentes. Se trata de un asunto que hasta ahora era de pura mecánica, pero con lo visto en la pasada legislatura, cuando parlamentarios debutantes del Pacto Histórico naufragaron en la conducción de debates claves, en Palacio no quieren repetir la experiencia.



(Además: El presidente Petro ya está en Bruselas para participar en la III Cumbre UE-CELAC 2023)



Este 20 de julio Petro pronunciará su primer discurso ante el Congreso. Lo esperan sobre las 4 de la tarde en el Capitolio, el mismo día en el que, según informó ayer la Presidencia, encabezará el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas que en esta ocasión será en San Andrés. Irá, según prometió, a una ‘marcha por la soberanía territorial’. Esto, tras su ausencia en el archipiélago en el esperado acto que él mismo convocó para recibir el fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo con Nicaragua.

El primer reto del Gobierno debería ser lograr que las presidencias de comisiones estén en cabeza de congresistas que, así no sean del Pacto, les sean afines. FACEBOOK

TWITTER

¿Será un mensaje de confrontación, de nuevo con la amenaza de recurrir a la calle para presionar la aprobación a rajatabla de sus proyectos? ¿Será uno que restablezca, como le han solicitado incluso desde el Pacto, espacios de diálogo para sacar adelante unas reformas concertadas que le sirvan realmente al país?



No obstante el tono más conciliador de varios de sus alfiles, los pronunciamientos públicos del jefe de Estado este mes de vacaciones del Congreso poco sirvieron para tender puentes. En estas semanas comparó a los miles de personas que salieron a las calles a marchar en contra de sus reformas con partidarios del esclavismo y tildó de racistas a quienes han cuestionado varias salidas polémicas de la vicepresidenta Francia Márquez.



Por eso, muchos le reclaman que el ‘lenguaje respetuoso’ que, por orden suya, deben observar los funcionarios y servidores del Gobierno con el Eln no lo aplique hacia sectores que, aunque no estén de acuerdo con él, siempre han estado del lado de la legalidad.



“Mientras @petrogustavo pide a los miembros de su gobierno usar ‘lenguaje respetuoso’ con los criminales del Eln, él y varios de sus funcionarios no bajan de ‘esclavistas’ y ‘señores feudales’ a los empresarios colombianos”, cuestionó el congresista del Centro Democrático Andrés Forero.

La oposición, por su parte, se mueve en varios frentes. El día previo, miércoles 19, va a volver a salir a la calle con el propósito de expresarle su rechazo mientras hay un actor que en las últimas semanas ha intensificado su actividad.



Se trata del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien propone que se arme un bloque parlamentario que a “partir de este 20 de julio garantice que no se tramitarán las reformas laboral, ni pensional ni de la salud”. Para el jefe de Cambio Radical, las elecciones regionales deben convertirse en un “minirreferendo contra el ‘gobierno del cambio’ ”. Aunque su iniciativa tuvo un gran eco mediático, hay que esperar la evolución de estos acuerdos.



Petro, por su lado, anunció que a pesar del difícil tránsito de sus tres reformas, está listo para llevar dos más al Congreso: la ya mencionada a la educación superior y la de los servicios públicos, otro de sus viejos caballos de batalla política.

La ‘mermelada’



Con un panorama de tensión que poco se diferencia del que había hace un mes, cuando el Gobierno ajustó varias derrotas claves en el Congreso pero también logró sacar adelante el Plan de Desarrollo y el polémico Código Electoral, ¿cuál es su hoja de ruta? Gonzalo Araújo, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Economía y Política, no cree que el Ejecutivo esté apostando por recomponer puentes con los partidos.



(Le puede interesar: ‘El presidente Petro quería a alguien del partido en la mesa y Uribe me llamó a mí’)



En ese sentido, varias fuentes señalan que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no ha cejado en su tarea de buscar quitarle votos en el Congreso al oficialismo liberal, por un lado, y por el otro, estaría moviendo fichas en el Consejo Nacional Electoral para presionar con sanciones al partido, con miras además a las elecciones regionales.



¿Le resultará? En otro momento el margen de maniobra podría ser mayor. Pero en elecciones y cuando los directores de los partidos deciden qué avales entregar y a qué candidatos apoyar en campaña, esta posibilidad se reduce porque los congresistas se exponen a quedarse sin credenciales para sus fichas.

Muy seguramente van a tratar de acelerar la pensional, para poder capitalizar políticamente una victoria antes de las elecciones regionales. FACEBOOK

TWITTER

El expresidente César Gaviria Trujillo había sacado bandera blanca con una carta en la que invitaba a Petro a buscar consensos y “aprobar las reformas sociales en armonía con todos los sectores, incluyendo los económicos, para la estabilidad del país”.



Esas señales de paz no han sido respondidas, lo que ha abierto un abismo en la comunicación entre Palacio y la jefatura liberal. A tal punto que, en entrevista con este diario, Gaviria le dijo a María Isabel Rueda que si Velasco llegó al cargo de ministro de la Política era para “bregar a tumbarlo”. La pregunta clave es cuántos de los 46 congresistas liberales, especialmente en Cámara, terminarán dejándose llevar por los cantos de sirena de la burocracia oficial.



Por el lado de los conservadores, también el Gobierno ha dado muestras de no buscar el apoyo de sus 42 parlamentarios con las directivas sino a través del menudeo. Hasta ahora, en la colectividad se ha impuesto la disciplina de bancada. El Ejecutivo respondió con el retiro de codiciados puestos de la burocracia. “Con la salida de Roger Carrillo de Coljuegos, cuota del conservatismo, se da por entendido que los azules tampoco participarán de la coalición de gobierno”, dice el analista Araújo.

Entre tanto, el retiro de la exsenadora Dilian Francisco Toro de la presidencia de ‘la U’ para aspirar a la Gobernación del Valle abre para el Ejecutivo espacio para lograr apoyos claves en el Congreso. No en vano muchos dicen que el ‘Velasco’ de ‘la U’ es otro ministro, el de las TIC Mauricio Lizcano.



Y la oficialidad de los partidos e importantes sectores académicos y del empresariado dicen que el Gobierno no ha buscado un diálogo en este tiempo para ajustar la reformas.



Si, como todo parece indicarlo, la estrategia es sonsacar congresistas liberales, conservadores y de ‘la U’, ¿le alcanzará al Gobierno para cambiar la historia del final de la pasada legislatura?



(Siga leyendo: Estos son los protocolos del cese del fuego firmados entre el Gobierno y el Eln)



El analista Cifuentes dice que al presidente Petro le va a tocar priorizar proyectos “porque no todo le va a pasar”. En ese sentido, señala, la reforma que más ha generado desgaste y que menos apoyo tiene es la de la salud. La laboral está en la cuerda floja. “Muy seguramente van a tratar de acelerar la pensional, para poder capitalizar políticamente una victoria antes de las elecciones regionales”, señala.



Elecciones que, además, marcarán el futuro político del Gobierno, pues si se da un triunfo de los sectores de oposición en muchas ciudades y regiones, como lo empiezan a mostrar ya algunas encuestas, el oxígeno político de las reformas que no estén aprobadas antes de octubre será cada vez más escaso.

ARMANDO NEIRA

Editor de Política

EL TIEMPO

Twitter: ​@armandoneira