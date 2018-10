Comienza debate para que violadores de niños no puedan ir a la JEP

En la tarde de este miércoles, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votará un proyecto de acto legislativo con el que buscan que los delitos de violencia sexual contra menores de edad no vayan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aunque la Corporación Rosa Blanca tiene más de 100 casos documentados contra excombatientes de las Farc que incurrieron en ese delito –algunos están condenados–, uno de los casos referentes para los promotores de la iniciativa es el del exsubteniente del Ejército, Raúl Muñoz Linares.

Un poco el llamado que estamos haciendo es que están evadiendo la jurisdicción ordinaria que les impone 60 años de cárcel FACEBOOK

TWITTER

Muñoz violó y asesinó a una niña en Tame, Arauca, y mató a sus dos hermanos para encubrir el crimen. El exmilitar fue condenado a 60 años de prisión en octubre del 2010 y ahora está pidiendo cupo en la JEP.



En abril de este año, Muñoz solicitó a esa jurisdicción información sobre cómo acogerse al sistema de justicia transicional.



“Un poco el llamado que estamos haciendo es que están evadiendo la jurisdicción ordinaria que les impone 60 años de cárcel y se están acogiendo a una jurisdicción laxa y flexible que no les va a poner más de cinco u ocho años si reconocen los cargos”, contó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Uscategui, quien además es presidente de la Comisión Legal de Derechos Humanos.



Eso es lo que se pretende evitar, agregó el congresista, pues “el congreso había tomado una posición que esos casos no debían ser de la JEP, pero lamentablemente la Corte Constitucional terminó conceptuando algo diferente, desconociendo el artículo 44 de la Constitución que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro derecho”.

Así las cosas, este proyecto enfrentará este miércoles el primero de ocho debates para su aprobación.



En el Congreso, en principio en la Comisión Primera de la Cámara, hay mayorías para que sea una realidad, pues los congresistas consideran que es necesario sentar un precedente y quienes abusaron a niños en el marco del conflicto no puedan ir a la justicia transicional.



Consideran que si no van a la justicia ordinaria, los casos podrían quedar en la impunidad y no se les daría garantían a las víctimas.



POLÍTICA