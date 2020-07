Comenzó la puja por la Defensoría del Pueblo

En agosto próximo, la Cámara de Representantes elegirá al nuevo Defensor del Pueblo, cargo para el cual ya hay varios nombres sonando.



La competencia por reemplazar a Carlos Negret, quien ostenta esta dignidad desde septiembre de 2016, está encendida, especialmente por el interés de varios sectores de ‘la U’ en conservar su representación en esa entidad.



La Defensoría del Pueblo es la encargada –desde el Estado– de la protección, defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. Igualmente, vela porque se protejan las libertades individuales y los DD. HH. en otras entidades del Estado.

Su titular es elegido por la plenaria de la Cámara de Representantes de una terna que envía el Presidente de la República y la lucha por estar ahí tiene enfrentados a diferentes sectores políticos.



Por los lados del partido de ‘la U’, su propio presidente, Aurelio Iragorri, está moviendo varios nombres con el objetivo de que estén en la terna.

Esto debido a que, según le dijeron congresistas de esa colectividad a EL TIEMPO, el presidente Iván Duque les ha hecho saber que uno de los tres candidatos será de ese partido.

Una de las hojas de vida que ‘la U’ está moviendo es la de Álvaro Echeverri, actual secretario general del partido, quien cuenta con el apoyo de una buena parte de los congresistas.



También está sonando la actual directora administrativa de la Cámara, Carolina Carrillo, quien cuenta con el respaldo de la bancada de ‘la U’ originaria del Valle. Dada su formación académica, Carrillo es una ficha fuerte para estar en la terna que envíe Duque.



Ella dice que, en 29 años de historia, la Defensoría del Pueblo no ha tenido una mujer como titular. Este no es un hecho menor pues, según conoció este diario, el Presidente se la quiere jugar para que el país tenga una mujer ocupando este cargo, por eso se espera que la terna que le presente a la Cámara de Representantes tenga buena presencia femenina.

Otros nombres

Además de Carrillo, ‘la U’ también le sugirió a Duque al exmagistrado y exsecretario de la Cámara Angelino Lizcano, quien no solo se ha movido dentro del partido, sino que también lo ha hecho dentro del Gobierno Nacional para integrar la baraja.



Un grupo de 10 congresistas de la colectividad le envió al jefe de Estado la hoja de vida de la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez, nombre que es de buen recibo en Palacio.



No obstante, más allá de lo que ocurre en ‘la U’, se ha conocido que el propio Duque quiere poner en la terna a la actual ministra de Cultura, Carmen Vásquez, mientras que del Centro Democrático han acercado el nombre de Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos y cercana al expresidente Álvaro Uribe. Por eso, no se descarta que estos dos nombres estén en la terna.



