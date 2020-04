¿Está varado en el extranjero y quiere volver? Pasos que debe seguir

Hace más de 40 días, el representante a la Cámara de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, está en su residencia en Miami cumpliendo con la cuarentena. Desde entonces se ha dedicado a contestar llamadas, correos electrónicos, participar en sesiones virtuales, pero, especialmente, a responder, sin importar la hora, a las miles de personas en el extranjero que le escriben por WhatsApp pidiendo, y muchos clamando, regresar al país.



Él ha estado acompañando el proceso de varios colombianos que piden ser repatriados. Estuvo en el aeropuerto con los colombianos que llegaron de Fort Lauderdale.



Aún no sabe cuándo podrá volver. Habló con EL TIEMPO.

¿Cómo está ayudando a los colombianos que quieren volver?



Desde hace más de un mes desplegamos una línea de WhatsApp abierta al público para que nos contactaran los ciudadanos que están en el exterior y requieren ayuda (+57 3118873019). Esta línea ha sido muy exitosa, hemos recibido más de 3.000 mensajes de personas en diferentes partes del mundo, donde hemos canalizado estas solicitudes con las entidades correspondientes, que casi siempre son los consulados o embajadas de diferentes partes del mundo.



Al mismo tiempo estamos trabajando en dos frentes: primero, el apoyo a los colombianos varados en el exterior, que son turistas, estudiantes y quienes salieron de negocios y no pudieron volver; y con unos apoyos que da la Cancillería como alimentación, hospedaje y en algunos casos en temas de salud. El otro frente es con los vuelos humanitarios. Llevo varias semanas insistiéndole al Presidente con un protocolo definido el regreso de los connacionales y poco a poco se han ido dando.



¿Qué hace con los mensajes que recibe en su celular?



Primero, respondemos todos los mensajes, pero como son tantos tenemos un tiempo de espera, y además porque somos el primer canal que contactan los colombianos ya que no reciben una respuesta inmediata de la Cancillería. Entonces recibimos el mensaje, identificamos la persona, dónde se encuentra, qué necesidad tiene y seguimos el protocolo.



En primer lugar, es importante que llenen el formulario de Migración Colombia, Cuéntanos cómo estás, y en segundo lugar le pasamos el correo electrónico del consulado, los números del consulado y el cónsul para que entren en las bases de datos y en caso de que se habilite un vuelo humanitario puedan acceder. En casos muy puntuales como Australia, India y Estados Unidos nosotros una base de datos que la remitimos a la Cancillería para que no se quedara ninguna persona por fuera.



¿Cuántos ciudadanos han vuelto desde que se cerraron las fronteras?



De Emiratos Árabes llegaron 56, de Lima llegaron 112, de Fort Lauderdale llegaron 114, de Cusco 169 y el de República Dominicana. Estos fueron desde el 26 de marzo, antes hubo otros vuelos humanitarios.



¿Cuántos colombianos están a la espera de volver?



Más de 3.600 están en el registro de la Cancillería de ciudadanos varados.



¿Cuáles son los pasos que debe seguir una persona que está varada en el exterior?



1. Debe contactar el consulado de la jurisdicción donde esté.

2. Mandar un correo electrónico con la información del caso. Todos los datos de la persona y en qué condición se encuentra.

3. También deben llenar el formulario de cuéntanos cómo estás, para que estén en la base de datos de Migración.

4. Cuando se habilite un vuelo, el consulado deberá contactar al ciudadano para poder acceder al vuelo.



Los ciudadanos deben pagar por el tiquete aéreo y deben llegar a Bogotá y someterse a una cuarentena por 14 días.



¿Y si la persona no tiene los recursos para el tiquete?



Los ciudadanos deben pagar sus tiquetes aéreos, eso está muy definido. En el caso de Cusco (Perú), algunos no tenían recursos y entre ellos mismos recolectaron dinero para que todos abordaran el vuelo. Nosotros estamos gestionando con las aerolíneas para que los vuelos sean razonables.



Algunos estudiantes creen que a ellos no los van a repatriar, ¿cuáles son los vuelos prioritarios?



La prioridad la está dando la presidencia de la República. Pero es muy claro el incremento de solicitudes de estudiantes. Casos puntuales como Malta, Australia, Canadá, Estados unidos y España. Estamos recopilando toda la información y, tan pronto se habiliten los vuelos humanitarios, por supuesto que ellos van a entrar dentro de las personas prioritarias. Se está gestionando un vuelo de Malta, por ejemplo, donde la gran mayoría son estudiantes. Ellos sí son prioritarios.

¿Qué hace una persona que se quedó sin trabajo y sin dinero en el extranjero?



En este caso también deben contactar con el consulado de su jurisdicción. La Cancillería le hizo una solicitud de $ 14.500 millones al Ministerio de Hacienda de tal manera que fueran utilizados para las personas en el exterior en estado de vulnerabilidad. Ya fue desembolsado una parte a la Cancillería y serán distribuidos en los consulados dependiendo de las solicitudes. Están generando una guía para ver cuáles personas van a tener acceso a estos fondos para temas puntuales como alojamiento, alimentación y, dependiendo del caso, medicamentos.



¿Les hacen pruebas antes a todos los colombianos que van a ser repatriados para saber si tienen coronavirus?



Ninguna persona con coronavirus puede ingresar al país, porque el solo vuelo es una posibilidad de contagio para todos los pasajeros. A las personas les están haciendo una evaluación médica, más no una prueba, porque no en todos los países están disponibles las pruebas. Antes de despegar les hacen un examen para evaluar si tienen síntomas. Al llegar a Bogotá también un doctor mira su condición de salud.

Juan David Vélez, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Foto: Twitter

¿Y si tienen síntomas?



No puede abordar , porque tenemos que cuidar la salud de todos los pasajeros



¿Un residente en el exterior también puede pedir la repatriación?



No, se está priorizando a los turistas, estudiantes y personas de negocios. A menos que sea un caso excepcional.



Varios colombianos han puesto tutelas para que sean repatriados, ¿esa será la solución para todos los que aún siguen en el exterior?



El Gobierno ha tomado una decisión de realizar vuelos humanitarios progresivamente para el país. Nosotros no podemos volver un sitio de contagio el aeropuerto El Dorado con la llegada de muchos ciudadanos a la vez. Yo creo que progresivamente se pueden ir organizando vuelos de diferentes partes del mundo de manera organizada y no debería existir la necesidad de una tutela. Sin embargo, yo entiendo la angustia de los ciudadanos y creo que lo están utilizando como último recurso para ponerle la presión al Gobierno Nacional.



¿Qué mensaje le da a los colombianos que están varados?



Que hay un compromiso de Juan David Vélez, como representante de los colombianos en el exterior, para que todos regresen al país, y poco a poco lo estamos logrando. Este es un proceso nuevo para todo el mundo pero estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para todos los que están varados o en dificultades regresen a casa y estén sanos y salvos.

¿Qué dice la Cancillería?

La Canciller Claudia Blum aseguró que antes de que se cerraran las fronteras aéreas han apoyado el retorno de 3.196 colombianos y "después repatriamos 730 más en vuelos comerciales de carácter humanitario". En las últimas tres semanas, añade, han vuelto colombianos de Perú, Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes, República Dominicana, Países Bajos y Chile.



Finalmente, advierte que "seguirán desplegando todos los esfuerzos para coordinar estos vuelos excepcionales e ir trayendo a los colombianos que están varados en distintos países".

