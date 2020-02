‘Tenemos 391 municipios en riesgo de desabastecimiento de agua’

El director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua (CRA), Diego Polanía, le salió el paso a las versiones que han surgido en los últimos días de que supuestamente se pretende cobrar en las facturas de acueducto dos veces por el mismo concepto.

El tema surgió luego de una alerta que lanzó el congresista José Daniel López frente a la aprobación de una resolución, en diciembre pasado, que permite a las empresas de acueducto y alcantarillado cobrarle al usuario una nueva tarifa por concepto de inversiones ambientales opcionales.



Polanía, en diálogo con EL TIEMPO, fue claro en que “no es cierto que se quiera cobrar a los usuarios dos veces por el mismo concepto”, pues la resolución es clara en que “no puede haber duplicidad de cobros por una misma inversión”.



El experto hizo, además, un panorama de la situación en la que se encuentra Colombia frente al abastecimiento de agua: 391 municipios (30 por ciento de los municipios del país) están en riesgo de desabastecimiento.

¿En qué consiste la resolución?



Lo primero que la discusión de la resolución llevó más de un año de consultas, participación ciudadana y finalmente se aprobó en diciembre con mucha participación. El tema siempre ha estado sobre la mesa.



Lo segundo es que no es cierto que se quiera cobrar a los usuarios dos veces por el mismo concepto. Siempre el nivel tarifario lo establece el prestador del servicio (la empresa de acueducto). La Comisión de Regulación de Agua solo dice la forma en que se deben incorporar las inversiones en la tarifa, como la compra de maquinaria o de unos terrenos. Pero la Comisión no habilita incrementos.



¿Qué es lo que cambia entonces la resolución?



Lo que se hizo fue modificar la fórmula para que las empresas puedan incorporar las inversiones ambientales en la tarifa que antes no podían incorporar. Son inversiones ambientales opcionales y adicionales.



Las inversiones incluyen compra y aislamiento de predios, proyectos para la recarga de acuíferos, restauración, protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua, monitoreo del recurso hídrico y pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica.



¿Cómo funcionaba el tema de las inversiones antes de la resolución?



Se hace un plan futuro y las inversiones se traen a valor presente. Y el operador incorpora estas inversiones en la tarifa. Es decir, el usuario ‘paga’ por unos trabajos que todavía no están finalizado.



Con la metodología que establecimos, quedó claro que para las inversiones ambientales sólo se va a reconocer en la tarifa cuando ya estén hechas al final del año. Queremos ser muy cuidadosos y tener una vigilancia muy estricta de que los trabajos se hagan.

¿No habrá incrementos?



Puede haber incrementos con o sin esta resolución, porque las tarifas las definen las juntas directivas de las empresas prestadoras del servicio. Está comprobado que resulta más eficiente proteger un acuífero que dejar que se deteriore y tener que hacer una inversión mucho mayor en cinco años. Estamos protegiendo todo el sistema de abastecimiento de agua.



Si no permitimos que estas inversiones se hagan, en el largo plazo los usuarios vamos a tener que pagar mucho más, porque vamos a tener que hacer obras mucho más costosas de materia gris para llevar agua a municipios donde ya no habrá agua.



¿Quién vigila el cumplimiento de la norma?



La Superintendencia de Servicios Públicos tiene que vigilar que lo que estén cobrando las empresas sí esté acorde con lo establecido en la metodología.



¿Colombia está el país en abastecimiento de agua?



Hoy en Colombia hay 391 de los 1.102 municipios del país en riesgo de desabastecimiento de agua. 68 por ciento de la población urbana está en las zonas de mayor riesgo de desabastecimiento. Estamos hablando de la mayor parte de la población.



