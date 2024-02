'Colombia no tiene un sistema político serio': Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, habló con EL TIEMPO de su visión del panorama partidista luego del choque entre los conservadores de la ministra del Deporte. Esta fue crítica con el sistema de partidos y aseguró que el gobierno Petro está actuando como sus antecesores.

¿Cómo ve el panorama político en el año?



Está movido. Colombia es intensa y esta semana comienza en plenaria la reforma pensional. Creo que es necesaria para el país. Mi duda es por qué el Presidente no comenzó con la pensional en lugar de la salud. Había más consensos. Hay tensiones en el umbral, pero en general no se habría gastado tanto el capital política. Todo está movido, intenso y polarizado. El presidente avivó la campaña del 2026 al referirse tanto a esas elecciones.

¿Cuál es el panorama de las reformas?



Percibo buen ambiente para la pensional, sabiendo la tensión que hay. Para la laboral siento que el ambiente adverso es absoluto. Hay consenso en el tema de recargos y dominicales, ningún congresista. La resistencia es el tema de despidos y lo colectivo. Se siente que es una reforma sindicalista. La salud tiene enormes tensiones y aún no hay ponencia. Pero en los pasillos ya se habla de que pasa y que tiene los votos.

¿Ve viable un mejor diálogo con el gobierno, como lo piden distintos partidos?



Este semestre es el de la construcción de los planes de desarrollo municipales y departamentales. Los alcaldes y gobernadores tienen la necesidad de cumplir las agendas y para eso sí o sí se necesita al gobierno nacional. Eso hace que las bancadas y los congresistas aliados de los mandatarios puedan estar más dispuestos a concertar. Este semestre la ventana de oportunidad que tiene el Gobierno nacional hace más viable la agenda del Congreso. Hay una necesidad mutua. Es un lapso que termina el 20 de junio y es de oro para los intereses de los planes de desarrollo locales y la agenda legislativa. Es un ayúdame que yo te ayudaré. Se necesitan mutuamente. A pesar de las reservas y dificultades, la mutua necesidad va a hacer que este semestre sea favorable para el gobierno.

¿Cómo está la relación con los verdes, que incluso plantearon irse a la independencia?



La Alianza Verde es un partido joven, intenso y de posiciones muy caracterizados. Al interior nuestro hay una amplia libertad de expresión y acción. Tenemos una vertiente a fondo con el gobierno Petro, de convicción, y otro sector con más reparos, que van desde posiciones distantes hasta la clara oposición. Convivimos en esas circunstancias pero no hay rupturas o cambios con el Gobierno. Más allá de las diferencias, el poder de Carlos Ramón González y su figura son muy importantes dentro del Verde. Hay mucho cariño hacia él. Está jugando con el gobierno por convicción. Esto hace que al interior del Verde sea más complicado marcar distancia con el Gobierno. Convivimos en la diferencia.

¿No afectó la salida de Carlos González Ramón del Dapre?



Si hubiese salido del Gobierno, sí afectaba, pero no fue así. Es un hecho que cambió de rol, a uno de menos poder. Pero sabemos que su convicción y su cercanía de confianza con el presidente, entonces no veo que esto vaya a generar cambios en las posiciones. Todo va a seguir igual. Si hubiese salido del gobierno, sería distinto.

¿No mejor ni empeora? Es que con la salida de Toro del Icetex hay muchas dudas...



La salida de Toro es distinta, él ya había dado por terminado su rol ahí. El tema es que el congreso del partido será a final de año y eso posterga las decisiones.

¿Ya no será a comienzos de 2024 como se había anunciado?



No tiene fecha y no veo que vaya a ser así porque hay que hacer un procesos más integral. No veo que sea en el corto plazo. El reto es que los que crean en el gobierno muestran sus resultados y los que estamos en una tendencia más crítica perseveramos en la distancia del gobierno. El tema es la agenda de la construcción de planes de desarrollo y las reformas.

¿Cómo ve que el gobierno le haya dado un ministerio a un sector conservador liderado por Ape Cuello?



Lo mismo de siempre. Están armando mayorías con los sectores políticamente adversos y contradictores de su proyecto. O sea, Ape Cuello tiene una agenda y unas formas muy opuestas. Es lo mismo de siempre.

Los conservadores se molestaron y hablaron de ruptura de la institucionalidad, ¿lo ve así?



Un país con 36 partidos, muchos de papel, no tiene un sistema político serio. No hay partido serio en Colombia. Uno no puede romperlos. Es evidente la falta de seriedad. Hay una feria de avales. El sistema de partidos es un relajo: en un mismo partido hay oposición, independientes y gobiernismo. Eso no es solo de los Verdes, pasa en todos. Por algo también el gobierno saca votos en Cambio. El primer gobierno diferente a los anteriores, de izquierda, hace ultra evidente que los partidos son iguales siempre. Si creíamos que iban a tener un comportamiento diferente, ya confirmamos que se comportan igual en cualquier escenario. Es un tema de cultura y sistema de partidos.

Lo que quiere decir es que no se rompe la institucionalidad porque es más de lo mismo...



Es más fuerte el sistema de lo que pensamos. La relación con el gobierno funciona igual debido a que es un sistema sumamente presidencialista. Aquí no hay incidencia de los congresistas en la inversión, entonces se consiguen las mayorías debido a que los congresistas necesitan el gobierno de turno -sea Duque, Petro o Santos-. Es algo sistémico. Miren lo de la reforma de la salud, tanto discurso y oposición e igual pasó.

Hay una queja de los partidos de Gobierno y es que no les gusta el relacionamiento. Dicen que no les hablan y que los deja a la deriva, ¿lo ve así?



Personalmente las citas que pido, me las dan. Estoy centrada en la reforma pensional y los funcionarios me atienden. Cada quién habla de cómo le fue en el paseo. El Gobierno está pagando la novatada y no tiene un diálogo fluido con las bancadas.



