Este miércoles tampoco se pudo llevar a cabo el debate de la actualización del Código Electoral porque no hubo quorum en la Comisión Primera del Senado donde se iba a llevar a cabo el primero de ocho debates.



(Le podría interesar: Comisionado para la Paz: 'No todo es cumplible en tres años y medio').

Este proyecto ha sido cuestionado porque algunos sectores consideran que hay muy poco tiempo para estudiar 377 artículos. Además, hay dudas sobre el proyecto, pues no sólo habla de normas electorales, también de otros temas de la Registraduría.



De igual forma, hay dudas porque de desconoce cuál será el impacto fiscal de la iniciativa.



"Es una expresión política de no habilitar el trámite del proyecto", dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada.



(No deje de leer: Las preocupaciones y dudas detrás del polémico Código Electoral).



Prada le dijo a quienes no están presentes que este debate se debe empezar en torno al contenido con el compromiso de no acelerar ningún tipo de votación, además hizo "un llamado a que estemos en el debate, no a que no estemos".



"No hay afán, no tenemos afán en el trámite, pero sí queremos que haya un Código Electoral en Colombia", complementó el ministro señalando que este proyecto puede tramitarse hasta julio, respondiendo a los sectores que dicen que el Gobierno tiene afán en este trámite.



Sobrea falta de quorum, quienes no estuvieron en el debate insisten en que es una expresión política.



"Ayer y hoy rompimos el quorum sobre el Código Electoral. Es una decisión política para defender la democracia", comentó el senador Ariel Ávila, quien es uno de los congresistas que más cuestionamientos tiene.



Agregó que si el Código no cobija las elecciones del 2023, se puede discutir en marzo. "No hay ningún afán. ¿Por qué lo quieren aprobar en primer debate hoy? Porque no cobija las elecciones del 2023 pero la contratación sí comienza a correr para Alexander Vega. En marzo queremos dar la discusión y solicitamos que en marzo sea esa discusión".



Ávila, además, comentó que él y quienes se oponen a debatir el proyecto ahora "están protegiendo la democracia".





MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política:

-¿Por qué le hacen el debate de moción de censura a la ministra Irene Vélez?-Juvinao por Código Electoral: Va a escasear el pan en Bogotá con tanta mermelada.-Roy Barreras: ¿por qué va a renunciar el presidente del Congreso?