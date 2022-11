El proyecto que pretende actualizar el Código Electoral se ha llevado todo tipo de críticas. Tanto que este miércoles, por segunda vez, no hubo quorum en la Comisión Primera del Senado donde se iba a llevar a cabo el primero de ocho debates para que esta iniciativa sea realidad.



Los senadores Humberto de la Calle, Jota Pe Hernández y Ariel Ávila han sido opositores del rápido trámite que se le quiere dar a esta propuesta. En un video difundido en Twitter, los congresistas expresaron que "no se van a dejar presionar del cuestionado registrador Alexander Vega".



Lo anterior porque han surgido varios cuestionamientos que señalan al Gobierno de deberle algún “favor” al registrador Alexander Vega ante la insistencia de debatir este proyecto.



"¡Lo sentimos pero la democracia de Colombia está primero y esta reforma al código electoral tiene serios cuestionamientos, artículos peligrosos! La cura no puede salir peor que la enfermedad", dijo el senador Jota Pe sobre esta situación.



En el video también se escucha al senador De la Calle explicando que ellos están listos para trabajar, pero sin presiones: "Este es un código de 377 disposiciones: tiene cosas buenas, regulares y malas. Por eso no vamos a permitir que esto se convierta en un pupitrazo", enfatizó.



Por su parte, Ariel Ávila expuso que "no había afán" porque la ponencia del Código Electoral no cobijara las elecciones regionales de 2023. También enfatizó que es un proyecto delicado en cuanto a recursos y bloqueos para la práctica democrática.



Al final de la declaración, los senadores le pidieron a los grupos interesados que se deje este proyecto para marzo del próximo año y que se adelanten las otras iniciativas que están en la agenda legislativa.



