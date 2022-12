El registrador nacional, Alexander Vega, le solicitó al Congreso no debatir el polémico Código Electoral en los próximos días, antes de finalizar el receso legislativo, sino dejarlo hasta marzo. Este fue un llamado del Congreso durante las últimas semanas.



Además, les pidió a los congresistas que no incluyan la temática de registro civil, según una carta que le envió al presidente de la Comisión Primera del Senado, donde se debe llevar a cabo el primer debate. El registrador habló, además, de acoger la propuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien previamente había hablado sobre la pertinencia de no incluir en el debate esos artículos.



Pero en la carta, además, aclaró que lo aprobado, de ser así, debe entrar en vigencia a partir del 2024 y no cobijaría las elecciones de autoridades territoriales del 29 de octubre del 2023.



No obstante, sí habló de la importancia de actualizar al Código Electoral, que es de 1986 y no se adapta a la realidad política ni social del país, así como a los avances tecnológicos.



"En varias oportunidades, la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional ha exhortado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Registraduría Nacional del Estado Civil a modernizarla", dice la misiva.



Ariel Ávila, Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle y Paloma Valencia, entre los promotores de la rebelión. Foto: @ArielAnaliza

Por último, pidió que haya consenso alrededor de este proyecto que, en definitiva, beneficiaría a la ciudadanía y a la democracia.



El proyecto para modernizar el Código Electoral había sido objeto de polémica en las últimas semanas e, incluso, hubo una rebelión en el Congreso, específicamente en la Comisión Primera de Senado, que desarmó el quorum dos veces para no debatir la iniciativa. Incluso, hubo una inusual alianza entre algunos partidos de gobierno y la oposición.



Había muchas dudas alrededor de la ley, pues los congresistas argumentaron que había muy poco tiempo para estudiar 377 artículos, que no debía entrar en vigencia en 2023, en año electoral y también se cuestionó que se mezclaban temas electorales con temas de registro civil.



​El proyecto en principio tuvo mensaje de urgencia, pero ante las dudas el Gobierno decidió levantarlo. Pero esto no fue suficiente, pues los congresistas pedían que el debate fuera en marzo.



También hubo dudas alrededor de la figura del registrador. "La única solución aquí es que Alexander Vega se aparte del cargo. Si él se aparta del cargo, inmediatamente se viabiliza el Código Electoral. Mientras Alexander Vega sea registrador, el Código Electoral no va a pasar. Entonces hacemos un daño al país porque la reforma al Código Electoral sí se necesita", expresó en una entrevista con EL TIEMPO la representante a la Cámara Catherine Juvinao.



De otro lado, desde el Pacto Histórico le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para que reconsiderara su apoyo al nuevo Código, pues consideraban que va en “contravía” del programa de gobierno.



Se llegó a decir que el Código era un peligro para la democracia y una máquina de burocracia.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA