En la recta final de la legislatura, la Cámara de Representantes aprobó en la noche de este viernes, tras unas ocho horas de discusión, el polémico y cuestionado Código Electoral en su cuarto debate.



No obstante, aún no termina su trámite legislativo. Los textos aprobados en Senado y Cámara de la iniciativa impulsada por el registrador nacional, Alexánder Vega, y apoyada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y los partido tradicionales, deberá ser conciliada antes del 20 de junio, cuando termina la legislatura.



Si el texto definitivo no está listo ese día –no se puede discutir en extras–, se hundirá la actualización de la norma que rige desde 1986 en el país. Además, primero debe pasar por la revisión de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria.



Entre lo aprobado, se destaca que el Registrador Nacional podrá nombrar delegados regionales, registradores especiales y auxiliares. Esto iría en contra de la Constitución y aumentaría la burocracia.



“Vergüenza que la Cámara aprobó los artículos 11 y 15, que son abiertamente inconstitucionales porque le permiten al Registrador pasarse por la faja el concurso de méritos y nombrar cargos a dedo”, comentó Jennifer Pedraza, representante por Dignidad y Compromiso, quien con Catherine Juvinao, de Alianza Verde, fueron las más críticas de la iniciativa.



“Se aprobó el Código Electoral ‘Thomas Greg’ que acaba con la independencia de la Registraduría y pasa toda su billonaria contratación a ‘seguridad nacional’, para que se entregue a dedo y en total opacidad”, aseguró la representante de la Alianza Verde.



Sobre este último punto, se refería a un artículo que le permite a la Registraduría no revelar información sobre contratación porque se trata de un asunto de seguridad nacional. Asimismo, se avaló el voto electrónico mixto. Este permitirá que el ciudadano vote de manera virtual, imprima la tarjeta electoral y la lleve a la urna.



Plenaria de la Cámara en el debate del Código Electoral.

Los opositores de este artículo argumentaron que habría vulnerabilidad y que el país no estaría en capacidad de brindar soporte. Pero los defensores, como el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, insistieron en la importancia de abrirle las puertas a la tecnología y actualizar las normas electorales.



“Es hora de perder la fobia a la tecnología por parte de los colombianos. Estamos retrocediendo en lo que hace 19 años el Congreso aprobó que fue una ley para implementar el voto electrónico que luego se postergó y ahora no hemos podido tener esa posibilidad de que por medio de herramientas tecnológicas podamos garantizar el derecho del pueblo de ejercer su voto mediante un sistema electrónico”, expresó.

Y agregó: “Es una iniciativa indispensable para actualizar y unificar la norma, así como modernizar la Registraduría”.



Asimismo, la Cámara dio vía libre a la ampliación de la jornada electoral, que, de ser sancionada la ley, será desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m. Se amplía el horario una hora.

En el debate, Juvinao denunció que “a representantes que no están en el recinto le aparecen mágicamente los votos a favor de este proyecto”.

“Yo quisiera que se me certifique si hace presencia en el recinto el representante Jorge Eliécer Salazar. Porque yo no lo veo y, secretario, usted lo dijo y lo anunció como si el representante Jorge Eliécer estuviera dando su voto. Lo anunció dos veces”.



Luego de enfatizar que el voto había sido por el no, desde la mesa directiva le respondieron que el nombre dado era el de Julio Roberto Salazar, a lo que la representante dijo: “Jorge Eliécer Salazar le tomé nota secretario... entonces me parecería muy grave que no haya gente en el recinto y se les estén leyendo votos sin ellos estar aquí”.



Según varios congresistas, por los millonarios contratos que se implementarán por el uso de tecnología, como la adquisición de un software por parte del Estado, se beneficiaría al clan Torres, cuya cabeza, Euclides Torres, ha sido vinculada con el presidente Gustavo Petro.



“Lamento ciertamente que este adefesio sea un proyecto de gobierno, y más aún ver al Pacto Histórico apoyando esta barbaridad al igual que el mismísimo Polo Polo al que tanto detestan. ¡Qué cosas!”, aseveró Juvinao en Twitter una vez concluyó el debate.



“Viernes antes de festivo... es normal que no se note la gravedad del Código Electoral que se está aprobando, pero cuando estemos en elecciones y veamos los efectos de tener registradores comprados”, aseveró, por su parte, Pedraza.



Lo aprobado no se aplicará en las elecciones regionales de octubre, pues para esa fecha la Corte Constitucional no habría dado su visto bueno a la iniciativa, que, pese a la resistencia que tuvo en un principio, finalmente pasó como en los tiempos de la aplanadora de Petro.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA