El proyecto para actualizar el Código Electoral sigue estando enredado. Este martes iba a comenzar el primero de cuatro debates de esta ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado, pero no se llevó a cabo porque el quorum se desbarató. Esto obligó a reprogramar la sesión para este miércoles.



¿Qué pasó? Algunos congresistas, incluso de la coalición de gobierno, insisten en que, aunque levantaron el mensaje de urgencia, sigue siendo muy poco tiempo para discutir un proyecto de 377 artículos, cuya ponencia, explicaron, se conoció el lunes a las 6 de la tarde. El senador Humberto de la Calle, quien ha sido uno de los más críticos al proyecto, advirtió que, una vez más, se está buscando acelerar el debate.

Además, hay dudas sobre las intenciones de la iniciativa, pues aunque la idea es renovar el código que fue expedido en 1986, senadores como Ariel Ávila dicen que es “un peligro para la democracia”.



A eso se suman los cuestionamientos de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien se ha preguntado si el Gobierno le debe algún “favor” al registrador Alexander Vega ante la insistencia de debatir este proyecto.



“No entiendo cuál es el afán, qué hay detrás de esto, pero ni Alexander Vega ni sus calanchines van a llevarnos a votar esto obligados”, complementó Ávila.

Se levanta sesión en el @SenadoGovCo por falta de quorum. Muchos senadores no estuvieron de acuerdo con debatir el #CódigoElectoral con una ponencia apenas radicada ayer.



Es una muestra de autonomía y de que el Congreso debe hacerse respetar. A las patadas nada.

Incluso, desde el Pacto Histórico le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para que replantee dicha iniciativa, pues consideran que va “en contravía” del programa de Gobierno. Y el representante Alirio Uribe comentó que este proyecto tiene “vicios de inconstitucionalidad”.



Por eso, aunque el debate esté citado para hoy, el ambiente para discutir y aprobarlo no está claro.



Hay muchas preocupaciones expresadas desde el Congreso. Por un lado, sobre el cambio de las reglas de las elecciones; por el otro, sobre el funcionamiento de las autoridades electorales.



Una de las principales dudas es que este Código ya fue aprobado por el pasado Congreso, pero la Corte Constitucional lo tumbó. Además, tiene más de 100 artículos nuevos.

Gobierno y Registraduría radicaron la reforma al Código Electoral, este lunes. Foto: Prensa Ministerio del Interior

Por ejemplo, desde el equipo del senador Jonathan F. Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, advierten que entre el nuevo articulado se incluyen temas que regulan el registro civil de nacimiento, de matrimonio, de defunción, así como las adopciones y legitimaciones de hijos extramatrimoniales. Por eso se preguntan qué tienen que ver adopciones y matrimonios con los derechos al voto y a ser elegidos.



Algunos sectores han señalado que se deben tramitar proyectos independientes y no mezclar temas electorales con temas de registro e identificación de los colombianos.



Todavía no se conoce cuál será el impacto fiscal, pues aún no se sabe cuánto va a costar ni la creación de nuevos cargos en entidades como la Registraduría, así como la implementación de figuras como el voto anticipado y la gratuidad en el transporte. Esto significa que el Congreso comienza una discusión y podría aprobar artículos desconociendo cuánto le va a costar al país esta iniciativa.



Un documento elaborado por Ávila y la MOE da cuenta de que se plantea el “nombramiento a dedo de 1.200” registradores, lo cual “incita a la corrupción”.



Pero aún no se conoce a ciencia cierta cuántos serían los nuevos cargos, pues el Código, advierten desde el Congreso, divide los municipios según su densidad y esto determinará cuántos registradores habrá en cada uno. Ya no sería por cédulas inscritas sino por población.

Nuevamente Alex Vega y sus calanchines operan bajo la sombra. Acaban de radicar una ponencia para votar mañana. Son centenares de páginas, como ya hemos dicho en otros vídeos sobre los 10 graves cuestionamientos de esta reforma que representa un peligro para la democracia. pic.twitter.com/1F3csalPpO — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 29, 2022

Además, el equipo de trabajo de Hernández cuestiona que los nuevos cargos están distribuidos en diferentes artículos, lo cual hace complejo identificarlos.



A lo anterior se agrega que los asuntos de la Registraduría serán catalogados de defensa y seguridad nacional. Si bien esto puede ser beneficioso en temas de proceso electoral, también trae consecuencias porque se podría limitar la transparencia, el acceso a la información y la veeduría ciudadana, advierte el documento de Ávila y la MOE. Además, cambiaría el modelo a la hora de hacer contrataciones, pues se darán por medio de procesos de selección diferentes a las tradicionales licitaciones.



La vigencia del Código Electoral también es una preocupación. La MOE lleva varias semanas insistiendo en lo peligroso que puede ser para la democracia discutir un proyecto que cambia las normas electorales en plena campaña. Y como está planteado el proyecto, todo señala que podría entrar en vigencia a partir del 2023, antes de las regionales de octubre.



Sin embargo, según Roy Barreras, presidente del Congreso, como ya no está el mensaje de urgencia, en 2023 estarán “las mismas viejas normas y tendremos un año para aprobarlo”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA