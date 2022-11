El proyecto para actualizar el Código Electoral se enredó en el Congreso de la República. Esta semana, si la agenda legislativa lo permitía, iba a comenzar la discusión de la iniciativa, que tiene 377 artículos. Y si la apretada agenda no lo permitía, la discusión iba a llevarse a cabo la siguiente semana en las comisiones primeras en conjunto. Pero de ahí no podía pasar, pues había mensaje de urgencia.



Sin embargo, en el Congreso no había ambiente para adelantar el debate. Se argumentó, entre otras razones, que son demasiados artículos para hacer un debate en profundidad en pocas semanas. Además, que “va en contravía” del programa de gobierno.



Esto llevó al ministro del Interior, Alfonso Prada, a informar este jueves que levantaron el mensaje de urgencia para que el proyecto tenga un trámite ordinario. Dio a entender que replantearán parte del articulado, pues desde varios sectores políticos, incluyendo el Pacto Histórico, surgieron dudas sobre el proyecto y su pertinencia.



“Nos parecen razonables los argumentos, primero del Pacto Histórico mismo, de la bancada de Cámara. Segundo, creemos que vale la pena escuchar a la sociedad porque en las audiencias públicas y en general a través de los medios de comunicación se han presentado observaciones que ameritan que revisemos si vale la pena tener en un solo proyecto todo el registro civil, la autenticación más todo el procedimiento electoral, o bien vale la pena tramitarlo en dos proyectos separados”, explicó el ministro.



La gravísima pregunta, bomba, de @CathyJuvinao (Verdes, partido de gobierno) en debate de Código Electoral: "¿El gobierno nacional le está haciendo el juego a Alex Vega para pagarle las elecciones?" pic.twitter.com/fUdSPYoHXl — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 23, 2022

Prada agregó que, seguramente, en las semanas que faltan antes del receso legislativo comenzará el debate en la Comisión Primera del Senado, donde esperan que sea aprobado, pero reconoció que “el debate grueso será a partir de marzo”.



El ministro comentó, además: “Escuchamos las razones que han presentando en las audiencias la ciudadanía, los partidos políticos y lo que más nos interesa es que el debate sea profundo y sin sombra de dudas. Que el debate sea profundo porque este Código Electoral puede terminar durando los próximos 50 años”.

Las dudas y las polémicas en el Código Electoral

Este proyecto, que busca actualizar las normas electorales y que vayan de la mano de la Constitución de 1991, pues el código es anterior a la carta magna, había estado rodeado de dudas desde su radicación, el 8 de agosto.



En principio, era el mismo Código Electoral que se tramitó en el pasado Congreso, pero que la Corte Constitucional tumbó por errores en el trámite. Ese fue uno de los primeros reparos. De igual forma, cuestionaron que se le adicionaron artículos.



Hace unas semanas, cuando ya se veía inminente el debate, desde la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que era inconveniente discutir este proyecto en medio de la campaña electoral, que está por comenzar.



“Es completamente innecesario e inconveniente generar incertidumbre sobre las reglas del proceso electoral de las elecciones locales del 2023”, advirtió la MOE. No obstante, sí se resaltó la necesidad de actualizar las normas electorales.

Pero el debate se subió de tono cuando el miércoles se conoció una carta enviada por miembros del Pacto Histórico al presidente Gustavo Petro en la cual le pedían “repensar el proyecto”.



Dijeron, además, que esta iniciativa “no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones”.



Agregaron: “No podemos dilapidar la oportunidad histórica de hacer una reforma que produzca los cambios que la ciudadanía reclama”.



El mismo Alirio Uribe, uno de los ‘duros’ del Pacto, comentó que el proyecto tenía “vicios de inconstitucionalidad”. Pero, sin duda, la discusión fue llevada a otro nivel y la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao cuestionó si el Gobierno le estaba “pagando” algún favor al registrador Alexánder Vega.



(En otras noticias: Con transfuguismo y listas cerradas avanzó reforma política del gobierno Petro)



“Lo peor es que el Gobierno Nacional le esté haciendo el juego a Álex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. ¿Sí? Yo me pregunto. ¿El Gobierno Nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Álex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. A Álex Vega no hay que pagarle ningún favor”, comentó en el debate de la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara, el miércoles.



Frente a esta acusación, el senador Gustavo Bolívar, escudero de Petro, le pidió a Juvinao que presente pruebas de que el Pacto Histórico le debe favores a Alexánder Vega. “Solo probamos que nos iban a robar cuatro curules y las recuperamos. Si no presenta pruebas, le exijimos retractarse de esa calumnia que le hace juego a la derecha o pierde todo respeto”, apuntó el senador Bolívar.