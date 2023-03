Una alianza entre sectores de la oposición, independientes y congresistas aliados al gobierno de Gustavo Petro impidió que el semestre pasado comenzara la discusión del polémico Código Electoral, iniciativa que tiene el guiño de la Casa de Nariño y que, incluso, tenía mensaje de urgencia.



Un bloque de parlamentarios liderados por Ariel Ávila, Jota Pe Hernández, de Alianza Verde (gobierno), Humberto de la Calle, (independiente, pese a que su partido, Verde Oxígeno, es de posición) y Paloma Valencia, del Centro Democrático (oposición) impidió que se comenzara la discusión de este proyecto y logró que no solo el Ejecutivo levantara el mensaje de urgencia, sino que su discusión quedara para este semestre.



En diciembre, dos veces rompieron el quórum de la Comisión I de Senado, donde debe comenzar la discusión, argumentando que la iniciativa está llena “micos” y había “mucha plata de por medio”.



Dijeron, por ejemplo, que votar 377 artículos en cuatro semanas no era conveniente, por lo que pidieron aplazar la discusión.



Pero no solamente fueron los sectores mencionados anteriormente, incluso congresistas del Pacto Histórico le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para que reconsiderara su apoyo al Código que pretende actualizar una norma de 1986. Aseguraron que este proyecto va en “contravía” del programa de gobierno del cambio.



Ayer y hoy rompimos el quórum sobre el Código Electoral.



Es una decisión política para defender la democracia.

Entre los opositores más radicales al proyecto, liderado por el registrador Alexander Vega, estaba la representante a la Cámara por Alianza Verde Catherine Juvinao, quien dijo, en entrevista con este diario, que "mientras Alexander Vega sea registrador, el Código Electoral no va a pasar".



Pero una vez lograron que el Gobierno cediera y levantara el mensaje de urgencia y aplazara la discusión para marzo, los mismos congresistas que se oponían a realizar el debate dijeron que una vez llegara marzo, se iban a oponer a este debate.



Precisamente, el mismo Registrador, quien ha guardado silencio sobre el tema, le envió una carta al presidente de la Comisión Primera del Senado, Fabio Amín, para que la discusión quedara para este mes. E, incluso, pidió que se hundieran los artículos de registro civil, pues hubo muchas críticas porque la iniciativa mezclaba este tema con asuntos electorales. Y sobre las dudas que había alrededor de la entrada en vigencia de la norma, dijo que sería para 2024 y no afectaría las regionales de octubre.

De izq. a der. el registrador Nacional, Alex Vega; el presidente de la Cámara, David Racero, y el del Senado, Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

Pero llegó la hora cero y, tal como lo anunciaron hace cuatro meses, no hay ambiente para la discusión del Código, que ya fue anunciado para ser discutido este miércoles en la Comisión I del Senado. Pero todo indica que podría volver la rebelión en esta cédula legislativa, pero de una manera diferente.



Aún hay mucha resistencia frente a la iniciativa, pero estos mismos sectores que se unieron el año pasado esperan armar un nuevo bloque pero esta vez no para desarmar el quórum sino para modificar el proyecto y que no tenga las polémicas de la iniciativa inicial, pues siempre han dicho que se debe actualizar la normal, pero no con la propuesta del Registrador.



¿Por qué es polémico el Código Electoral?

Son varios aspectos los que preocupan alrededor del Código Electoral y en su momento fue calificado por algunos congresistas como "un peligro para la sociedad".



Se cuestiona, por ejemplo, que se mezclen normas electorales con temas de registro civil, aunque el mismo Vega aclaró que no se espera que la norma aprobada tenga esos aspectos, como lo relacionado con adopciones.



Otras de las preocupaciones es que se desconoce el impacto fiscal y, según diferentes artículos, se crean miles de cargos que, advirtieron congresistas en su momento, daría lugar a repartición de cuotas burocráticas. Se habla del nombramiento de más de 1.200 registradores regionales de libre nombramiento.



Ariel Ávila, Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle y Paloma Valencia el miércoles. Foto: @ArielAnaliza

De otro lado, se le daría facultades a la Registraduría se realizar contrataciones según la normativa de seguridad nacional, lo que permitiría no revelar los contratos.



Asimismo, algunos congresistas y analistas han alertado que se darían facultades a la autoridad electoral que no están expresas en la Constitución, por lo que, incluso, advierten sobre la inconstitucionalidad de la ley a tramitar.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA