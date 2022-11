Para esta semana estaba prevista la discusión de la actualización del Código Electoral, un proyecto que promete actualizar las normas de las elecciones en el país. Y aunque desde hace unas semanas algunos sectores como la MOE venían advirtiendo de lo inoportuno que este proyecto sería porque se avecina un año electoral, ya la discusión se pasó al Congreso donde parece no haber ambiente.



Desde el mismo Pacto Histórico este miércoles se conoció una carta que fue entregada al presidente Gustavo Petro, en la cual le expresaron que dicha iniciativa "no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones”.



“No podemos dilapidar la oportunidad histórica de hacer una reforma que produzca los cambios que la ciudadanía reclama”, dijeron los congresistas del Pacto, quienes pidieron "repensar dicha reforma".



Y la discusión también se trasladó a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde este miércoles se está discutiendo la reforma política, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro.

​"Le pido al Gobierno Nacional que no nos meta esto con mensaje de urgencia. Esto va a salir mal y es muy probable que la Corte Constitucional lo vuelva a tumbar. ¿Por qué? Porque es una ley estatutaria que necesita un debate plural, amplio, profuso y suficiente. En tres semanas que vamos a tener para aprobar esto, ninguna de esas condiciones se va a cumplir", dijo la representante a la Cámara por Alianza Verde Catherine Juvinao.



Y agregó que el Código Electoral va a volver a salir mal, pero, a su modo de ver, "lo peor es que el Gobierno Nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. ¿Sí? Yo me pregunto. ¿El Gobierno Nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. A Alex Vega no hay que pagarle ningún favor".

Y es que estas semanas que vienen el Congreso tiene una agenda muy apretada. Esta semana se espera que termine la discusión en tercer debate de la reforma política en la Cámara de Representantes, así como los primeros debates de la creación del Ministerio de la Igualdad.



A eso se suma un debate de moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez, y los proyectos que son de autoría de los parlamentarios. Estamos a menos de un mes de que de entre al periodo legislativo, por lo cual se corre el riesgo de que muchos proyectos se hundan.



El mismo ponente de la iniciativa, el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, afirmó que la ponencia "tiene vicios de inconstitucionalidad y va en contra vía del Programa de Gobierno".



"No es posible que el Registrador que no ha explicado al país las irregularidades de las elecciones en las que se refundieron más de 500 mil votos del Pacto Histórico en Senado, se reúna con políticos en el Congreso y en el Ministerio para liderar esta reforma", apuntó Uribe.

1- Cómo ponente del @PactoCol de la Reforma al Código Electoral me permito aclarar por que no estoy de acuerdo con la Ponencia de este Proyecto, tiene vicios de inconstitucionalidad y va en contra vía del Programa de Gobierno. pic.twitter.com/2tcKaMMHci — Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) November 23, 2022

Sobre la situación, el ministro del Interior, Alfonso Prada, comentó que desde este martes los miembros del Pacto Histórico en el Congreso de la República le hicieron saber al Gobierno la inquietud sobre el contenido del proyecto tras una reunión con el jefe de Estado.



"Querían más tiempo y mucha más tranquilidad en el trámite del Código Electoral. El presidente Gustavo Petro me ha dado indicación precisa de que vayamos con la calma que requiera el Congreso para estudiar la reforma en profundidad. Son más de 300 artículos los que hay que estudiar", explicó Prada.



En ese sentido, se decidió que no se discutirá esta semana, sino que quedará para la semana entrante. "Esta es una reforma que, contrario a lo que mucha gente dice, fue presentada el 8 de agosto, al día siguiente de la posesión. Ha habido más de 100 días para poderla estudiar y creemos que todo el mundo ya tiene en su opinión una idea formada de lo bueno, lo malo que tenga el código, y aquí en el Congreso, que es el escenario democrático, el Gobierno está dispuesto a dar ese debate, a recibir las propuestas positivas".



Desde el Senado, se pronunció Humberto de la Calle, quien celebró la actitud del Gobierno, pero pidió que se retire el mensaje de urgencia, pues para él, esto "se debe mirar con cuidado". Para De la Calle, la vigencia debe ser desde el 2026 y no para el 2023, que es año electoral.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA