El Gobierno Nacional y la Registraduría quieren avanzar en la actualización y modernización de las normas electorales y de la identificación en el país. Por eso radicaron esta semana ante el Congreso el proyecto de ley que moderniza el Código Electoral, de 1986, el cual se aplicaría para las elecciones locales del próximo año.



Le puede interesar: Atención: comisión de Petro y Eln se reúnen en Cuba



Este articulado ya había sido tramitada por el Congreso en el periodo pasado, pero la Corte Constitucional lo dejó sin efectos debido, entre otras razones, a algunos vicios de forma durante su discusión y aprobación.

El proyecto contiene 11 títulos en los cuales avanza no solamente en los temas de identificación, el proceso electoral, la inscripción de candidatos. Además, en el articulado se integraron propuestas modificatorias del texto en temáticas de auditoría, de paridad y de garantías hacia el respeto del principio de igualdad y equidad. También regula el funcionamiento de los partidos.



El nuevo código que deberá ser tramitado por el Congreso básicamente es una actualización de las normas.



Como primera medida, habilita lo que tiene que ver con la validez de los documentos electrónicos. Es así como, por ejemplo, establece que cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, “ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos”, si la información que este contiene es accesible para su posterior consulta.



Además, se establece el registro civil en línea como un documento electrónico que tienen plena validez jurídica.



Además en el articulado se determina que las inscripciones en el registro civil y la individualización de los inscritos podrán realizarse a través de plataformas digitales, sistemas biométricos u otros sistemas idóneos. “No se requerirá la impresión de las huellas plantares del menor inscrito”, señala el texto.



Pero no es lo único que cambia en el registro civil de nacimiento. Es así como en el proyecto de código se define que se inscribirán los apellidos “en el orden que decidan de común acuerdo”, y que “en caso de no existir acuerdo”, el funcionario encargado de llevar el registro “resolverá el desacuerdo mediante sorteo”.



Indudablemente que uno de los asuntos que más llaman la atención del proyecto es que se propone continuar con la implementación de medidas progresivas de los principios de paridad, alternancia y universalidad.

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto contempla medidas claves para las elecciones Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

“En atención a la aplicación progresiva de los principios de equidad de género, paridad, alternancia y universalidad consagrados en los artículos 40, 107 y 262 de la Constitución Política; en las listas donde se elijan corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, a excepción de su resultado, incluyendo aquellas relativas a la elección de directivos, cuando las agrupaciones políticas opten por este mecanismo para elección, deberán conformarse por un mínimo de cincuenta por ciento de mujeres”, señala el articulado.



En la iniciativa igualmente se plantea la inclusión de la comunidad diversa. “Las organizaciones políticas, de conformidad con sus estatutos, podrán propiciar mecanismos de democracia interna que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad, de la comunidad Lgtbiq+ y cualquier otra población que el partido político considere en la selección de sus candidaturas, así como en sus órganos de gobierno, dirección, control y administración”, dice uno de los artículos.



Pero el proyecto de ley, que deberá surtir cuatro debates en el Congreso y pasar posteriormente a revisión de la Corte Constitucional, igualmente determina que en lo que tiene que ver con las elecciones locales, entiéndase gobernadores, alcaldes, concejos, “se realizarán el segundo domingo del mes de septiembre del respectivo año”. Hasta ahora esa elección era en octubre.

Voto anticipado

El proyecto de ley igualmente habla del voto anticipado, como “el depositado con anterioridad a la fecha del evento electoral correspondiente, en el lugar o medio electrónico que se determine para tal fin”.



Asimismo, señala que para cualquier elección, la Registraduría “podrá reglamentar e implementar un mecanismo de voto anticipado” aplicable únicamente en el país.

De la misma manera, en el proyecto se determina que el día de las elecciones, las votaciones iniciarán a las ocho de la mañana y cerrarán a las cinco de la tarde. Es decir, se extiende una hora.



Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional inicia su trámite en el Congreso, alejado de la época electoral.

Lo que han planteado diversos sectores

Tras la radicación en el Congreso de la reforma del Código Electoral, diversos sectores se han pronunciado al respecto.



“El Gobierno lo está haciendo al revés. Primero se debe arreglar la arquitectura del sistema electoral a partir de la reforma institucional y luego podemos hablar de un nuevo Código Electoral. Se debe arreglar primero la locomotora, no empezar por el vagón”, señaló el senador independiente Humberto de la Calle.



El excandidato presidencial Enrique Gómez señaló que “a los petristas les han mentido de todas las formas posibles, hay tomas violentas de fincas productivas por parte de milicianos del Eln y Farc, apoyados por indígenas. IVA a la gasolina y a embutidos, más la sorpresa que debe haber con el Código”.



Alejandra Barrios, directora de la MOE, dijo que “es un error aprobar el Código Electoral antes de aprobar la reforma a la arquitectura electoral y la reforma política anticorrupción”.



El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, destacó que se trata de un proyecto que ya fue aprobado por el Congreso, sobre el cual la Corte hizo un pronunciamiento más de forma, por lo que debe tener un trámite expedito. “Voy a insistir mucho en la implementación del voto electrónico y en otros temas, como las listas cerradas”, manifestó.



Y el ministro del Interior, Alfonso Prada, destacó que el proyecto de reforma del Código Electoral ajusta el texto a las decisiones de la Corte Constitucional y a las nuevas tecnologías, con el propósito de modernizar y profundizar el sistema electoral colombiano.



Le puede interesar: Código Electoral: la apuesta por modernizar las normas que rigen elecciones